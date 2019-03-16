頂級貴婦包款玩味異國情調 吉普賽的浪漫情懷成了DELVAUX靈感

2019-03-16 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



D to D科技拉菲草編織大型肩背包，售價79,900元。圖／DELVAUX提供 分享 facebook 吉普賽人的流浪情懷與波希米亞的慵懶隨性，成為頂級皮具品牌DELVAUX的春夏系列靈感，手做工藝、地景風土，都轉變為設計的巧思與隱喻，讓包款在奢華中更具有故事性，訴說旅途的風物人情。

異國情調貫穿了DELVAUX春夏系列，透過遠方國度的神韻、異域之旅的回憶，融入品牌擅長且考究的手工細節，風景也成為春夏5款新色的樣貌，玉石綠、青瓷藍、暗夜藍、覆盆莓紅、綢緞粉在深淺層次中，表現了天空、雲彩的意象。而吉普賽風情加上說走就走的都會旅行Jet Set精神，打造了新詞Gipset，成為閃爍寶石點綴的手袋系列，妝點青金石、縞瑪瑙和玉石，或是轉變為Brillant Mini Jaipur提把上的半寶石及金屬圓環。