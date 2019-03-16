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頂級貴婦包款玩味異國情調 吉普賽的浪漫情懷成了DELVAUX靈感

2019-03-16 11:23聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

D to D科技拉菲草編織大型肩背包，售價79,900元。圖／DELVAUX提供
D to D科技拉菲草編織大型肩背包，售價79,900元。圖／DELVAUX提供
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吉普賽人的流浪情懷與波希米亞的慵懶隨性，成為頂級皮具品牌DELVAUX的春夏系列靈感，手做工藝、地景風土，都轉變為設計的巧思與隱喻，讓包款在奢華中更具有故事性，訴說旅途的風物人情。

異國情調貫穿了DELVAUX春夏系列，透過遠方國度的神韻、異域之旅的回憶，融入品牌擅長且考究的手工細節，風景也成為春夏5款新色的樣貌，玉石綠、青瓷藍、暗夜藍、覆盆莓紅、綢緞粉在深淺層次中，表現了天空、雲彩的意象。而吉普賽風情加上說走就走的都會旅行Jet Set精神，打造了新詞Gipset，成為閃爍寶石點綴的手袋系列，妝點青金石、縞瑪瑙和玉石，或是轉變為Brillant Mini Jaipur提把上的半寶石及金屬圓環。

沙漠的日落，成為品牌三大經典包款Brillant、Madame及Tempete的漸層工藝，由工坊師傅手工噴繪而成，因此每一只包款的渲染夕陽色都不盡相同；而師法自各部落的編織文化，展現為科技拉菲草編織的D to D大型肩背包，或是Tempete的混搭編織皮革，呈現精緻質感。將編織延伸到棒球手套的鞣製皮革，轉變為Cool Box Mini包邊的黑色、象牙白皮革雙色編結。此外，都會包款Madame在本季以嶄新的磁性搭釦設計，更易開闔，是雋永且流行的方包輪廓。

Tempete Sunlight中型鱷魚皮肩背包，價格店洽。圖／DELVAUX提...
Tempete Sunlight中型鱷魚皮肩背包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
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Brillant雕花圖騰小型吊飾，售價26,100元。圖／DELVAUX提供
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Brillant Black Edition吉普賽女郎肩背包，價格店洽。圖／DE...
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Cool Box白蘭地編織中型肩背包，售價10萬0,900元。圖／DELVAUX...
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Brillant玉石綠小型牛皮肩背包，售價14萬2,900元。圖／DELVAUX...
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Tempete Tzigane皮革編織中型肩背包，價格店洽。圖／DELVAUX提...
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荷蘭網紅Rebecca Laurey街拍選用Madame小型鍊袋包，價格店洽。圖...
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Brillant鏤空雕花寬版牛皮中型肩背包，售價18萬9,100元。圖／DELV...
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Madame覆盆莓紅小型鍊帶肩背包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
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