親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空

2019-03-16 01:06聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

位於台北安和路上的蘭(ORCHID Restaurant)創意法式料理餐廳，這兩天星光閃耀。此次以「師徒傳承」的客座模式，邀請國人最喜愛的米其林三星主廚亞尼克(Yannick Alléno)回台，與徒弟、蘭餐廳主廚基爾達(Gildas Périn)一同「四手聯彈」，端上12道菜奢華的經典法式星級料理。

而究竟是什麼樣的魅力，讓每人要價新台幣12,800元＋10%(酒資另計)價位，僅在餐廳官方臉書以及餐廳內的印刷品公布後，近500個位置立即銷售一空？甚至有客人大手筆，直接下定高達10萬元的10位座席，或許只有這位全球屈指可數可數、同時擁有兩家三星最高榮譽的主廚亞尼克莫屬了。此次回台，為曾擔任STAY副主廚徒弟基爾達站台，亞尼克如同嚴師般精準指導、現場試菜，兩人攜手端出米其林三星等級的法國經典菜。

亞尼克對於料理的要求，就如同他對於「醬汁」的講究，他認為「醬汁在法式料理中不是名詞而是動詞，好的醬汁能讓整道料理活了起來!」。亞尼克獨家專利的「精萃技術」，以單一食材經過低溫慢煮、冷卻過濾、結晶凝固，並利用機器進行高速離心後再過濾後萃取出食材最精純濃縮汁液，讓每一口都能吃到食材最原始且純淨的純粹滋味。

另外，亞尼克重視環保議題，他認為，過去的高端餐飲浪費太多食材，因此，在他的餐廳廚房特別要求食材零浪費。例如，過去丟棄不用的內臟、蔬果剩料等，都會想辦法再利用，這次菜單中的海膽湯所使用的容器，就是利用將果肉挖空、烘乾後，再烤至焦硬的葡萄柚果皮製成。亞尼克說，靠近聞聞它還帶有香氣，比起使用高檔的瓷器還要有趣。

作為徒弟的基爾達，能再與師傅並肩工作，還是難掩緊張、興奮的心情，菜單中由他設計的「烏賊薄片搭絲翠奇亞乳酪與黑松露」正體現了他自亞尼克的料理風格中學得的精髓，保留食材原味，不施以過多調味，值得細細品味。

亞尼克菜色「海膽湯、烤葡萄柚盅與海水碎冰」。圖／蘭餐廳提供
亞尼克菜色「海膽湯、烤葡萄柚盅與海水碎冰」。圖／蘭餐廳提供
分享
基爾達菜色「烏賊薄片與絲綢乳酪黑松露」。圖／蘭餐廳提供
基爾達菜色「烏賊薄片與絲綢乳酪黑松露」。圖／蘭餐廳提供
分享
亞尼克(左)與基爾達(右)，為餐點試菜、調味。記者張芳瑜／攝影
亞尼克(左)與基爾達(右)，為餐點試菜、調味。記者張芳瑜／攝影
分享
基爾達菜色「釋迦雪酪」。圖／蘭餐廳提供
基爾達菜色「釋迦雪酪」。圖／蘭餐廳提供
分享

米其林法式料理
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

看珠寶秀美腿 金荷娜雪白大勝崔真理黑絲襪

2019-03-16 00:30

快tag好友！15條初老症狀，妳中了幾條？能坐不要站、吃同道菜代表你老了

2019-03-15 23:17

熬夜肌也能發光！這兩個步驟沒做好 肌膚暗沈又乾燥

2019-03-15 22:42

按讚可砍價5元！Yahoo奇摩購物中心15周年慶「夢幻逸品最低1折起」

2019-03-15 20:38

粉樂町3月信義區登場 再創都市藝術新風貌

2019-03-15 19:55

白色家電變身！LG推時尚黑系新品 今年台灣能買到

2019-03-15 19:18

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

頂級保養從「年輕」開始 海洋拉娜入手最強乳霜、濃萃修復精華

2019-03-15 19:09

蔡詩芸深V火辣現身「春夏美容化妝品展」！超殺特價必買款快看

2019-03-15 19:05

《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-15 18:51

王陽明逛高雄漢神FENDI挑寵妻包款 羞認自己就是最好的生日禮物

2019-03-15 17:17

台北國際烘焙展開幕 名店街、烘焙用品最夯

2019-03-15 16:48

不怕選擇障礙！「Jo Malone古龍水禮盒」讓你一次擁有5款經典

2019-03-15 16:46

福隆沙雕今年要打造300隻海豚 挑戰金氏紀錄

2019-03-15 14:28

草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心　絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34

LV全新古龍水 美到讓人一眼定情 開啟濱海度假的任意門

2019-03-15 13:33

補助中小學打造「美感廁所」 學生開心如廁

2019-03-15 13:26

百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13

誠品30：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

2019-03-15 11:51

因不當影片損商譽！日本大戶屋寧可損失1億日元也要做的3件事

2019-03-15 10:18

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

歐陽娜娜和張栢芝 春日小清新這樣穿

2019-03-14 21:06

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

法式甜點新風潮 巴黎十五推出門市限定「草莓泡芙」

2019-03-14 20:58

筆記本和筆也穿條紋衫！文青必須擁有的萬寶龍女性專屬文具

2019-03-14 20:21

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

「暗黑妖女」變白衣仙子 裘莉、伊娃葛林同場比美

2019-03-14 19:59

MARYLING春夏女裝是一場跳島旅行 洋溢地中海的熱情與色彩

2019-03-14 19:54

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

HaaT春夏服裝是尼羅河的日光與樹影 把手做工藝的溫煦穿在身上

2019-03-14 18:54

春夏化妝品展人潮擠爆 花100元扭蛋抽5千元美甲禮盒、現場霧眉超划算

2019-03-14 18:35

千年一遇美女棋士黑嘉嘉 逛APUJAN挑戰袍有這幾點必備

2019-03-14 18:28

貴賓狗、紅唇妞太搶戲 林志玲穿花洋裝應戰

2019-03-14 17:57

大金空調2019再升級！先進科技＋多元商品創造空間新價值

2019-03-14 17:54

台北春夏國際美妝展　豐富展品逛到眼花撩亂

2019-03-14 17:18

快時尚GU開進板橋大遠百 首3日雙北市民獨享95折

2019-03-14 17:09

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31
看更多

熱門文章

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

不是竹科！全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

門票最低99元！兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠

2019-03-15 14:24

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

國內速食業嗶起來！麥當勞全台啟用悠遊卡等四票證支付

2019-03-15 11:36

哈士奇失蹤3天後回家 主人看監視器發現超療癒畫面

2019-03-15 17:03

理科太太代言影片觸法 衛生局將開罰至少20萬元

2019-03-15 17:07

洋芋片賣空氣翻版？ 網議脆笛酥減量盒子藏玄機

2019-03-15 20:26

扯！無人機二度闖入松山機場 8航班延誤 589人受影響

2019-03-15 20:19

館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32

爸拒養寵物2個月後變狗奴 網友：身體最誠實

2019-03-15 16:40

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

別管愚人節了！北宜公路區間測速4月1日開罰

2019-03-15 18:07

電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18

撕下租屋處門上一張貼紙 驚見一隻神秘小動物

2019-03-15 17:15

醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處

2019-03-15 20:47

基隆火車大誤點切割鐵軌引起？台鐵：調查釐清中

2019-03-15 15:51

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55

基隆火車站晚間仍誤點已影響上萬人 電纜線漏夜搶修

2019-03-15 20:47

基隆大誤點已影響33列次8710人 估午後修復

2019-03-15 11:59

夜市烤魷魚從此消失？衛福部闢謠「沒這回事」

2019-03-15 17:42

移除外來種埃及聖䴉 嘉義東石巢區留鑿洞蛋

2019-03-15 12:18

掃蕩埃及聖䴉捕捉不到百隻 未能一網成擒鳥友嘆可惜

2019-03-15 10:36

【我愛一個人煮-55】太陽臉／烤雞翅與栗子燒雞

2019-03-15 06:00

【生活見聞】劉洪貞／一棵祈禱樹

2019-03-15 06:00

草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心　絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34

跨國研究：父親生育年齡越高 孩子罹思覺失調風險增

2019-03-15 11:29

今明北台灣低溫下探14度 接下來一天比一天暖

2019-03-15 10:36

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

就怕入錯行 起薪最高、最低的行業是哪些？

2019-03-15 12:22

睡不飽也睡不好 調查：近7成民眾夜間至少醒來1次

2019-03-15 17:26

台鐵怎麼啦？基隆到台南今天上午都出狀況

2019-03-15 11:15

年輕爸媽注意 3歲以下幼童腹部腫脹可能是肝臟惡性腫瘤

2019-03-15 11:42

百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top