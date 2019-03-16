米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空

2019-03-16 01:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



位於台北安和路上的蘭(ORCHID Restaurant)創意法式料理餐廳，這兩天星光閃耀。此次以「師徒傳承」的客座模式，邀請國人最喜愛的米其林三星主廚亞尼克(Yannick Alléno)回台，與徒弟、蘭餐廳主廚基爾達(Gildas Périn)一同「四手聯彈」，端上12道菜奢華的經典法式星級料理。

而究竟是什麼樣的魅力，讓每人要價新台幣12,800元＋10%(酒資另計)價位，僅在餐廳官方臉書以及餐廳內的印刷品公布後，近500個位置立即銷售一空？甚至有客人大手筆，直接下定高達10萬元的10位座席，或許只有這位全球屈指可數可數、同時擁有兩家三星最高榮譽的主廚亞尼克莫屬了。此次回台，為曾擔任STAY副主廚徒弟基爾達站台，亞尼克如同嚴師般精準指導、現場試菜，兩人攜手端出米其林三星等級的法國經典菜。

亞尼克對於料理的要求，就如同他對於「醬汁」的講究，他認為「醬汁在法式料理中不是名詞而是動詞，好的醬汁能讓整道料理活了起來!」。亞尼克獨家專利的「精萃技術」，以單一食材經過低溫慢煮、冷卻過濾、結晶凝固，並利用機器進行高速離心後再過濾後萃取出食材最精純濃縮汁液，讓每一口都能吃到食材最原始且純淨的純粹滋味。

另外，亞尼克重視環保議題，他認為，過去的高端餐飲浪費太多食材，因此，在他的餐廳廚房特別要求食材零浪費。例如，過去丟棄不用的內臟、蔬果剩料等，都會想辦法再利用，這次菜單中的海膽湯所使用的容器，就是利用將果肉挖空、烘乾後，再烤至焦硬的葡萄柚果皮製成。亞尼克說，靠近聞聞它還帶有香氣，比起使用高檔的瓷器還要有趣。