熬夜肌也能發光！這兩個步驟沒做好 肌膚暗沈又乾燥

2019-03-15 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



現代人的生活型態，往往把熬夜當成一件「流行」的事情，煩惱自己的暗沈疲憊肌時， 由於長時間的熬夜，不只會有暗沈，更會讓肌膚乾燥，讓皮膚的免疫力降低，就失去保護屏障。但要照顧好熬夜肌膚，卸妝與洗臉這兩大步驟，千萬不能忘記。

但許多人總是懶散，卻又想要保養好皮膚，這時若能節省保養步驟，一樣獲得好膚質，才是最厲害。

資生堂碧麗妃就推出全新「澄淨自然系列」，強調養不需要繁複的疊擦，依然給妳淨透、細緻、水嫩的好肌膚，全系列用品不多，包括澄淨自然潔顏油、潔膚乳、保濕水、保濕凝露、保濕乳等，只要針對膚質狀況挑選使用就好。

卸妝與洗臉是保養最重要的步驟，因此對女生來說，一定要先用潔顏油，再用潔膚乳，卸妝油可以幫深入溶解彩粧、鎖水保濕，它還可以乾濕兩用，清爽不黏膩。潔膚乳搭配卸妝油，可以把臉好好的清潔大掃除一番，彈力泡沫溫和洗淨，在臉上畫圓按摩強化防禦屏障機能，洗乾淨的臉還能促進後續保養品吸收 。

保濕水、保濕凝露與保濕乳，其實就是化妝水與乳液，適合什麼樣的肌膚使用呢？「澄淨自然系列」考慮周到，化妝水與乳液都有兩種選擇，分別為清爽型跟保濕型。也建議都可購買，清爽型為早上用，保濕型晚上用，即使是敏感性肌膚也不要害怕，天然的植物成分，用起來更安心。