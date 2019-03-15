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按讚可砍價5元！Yahoo奇摩購物中心15周年慶「夢幻逸品最低1折起」

2019-03-15 20:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

Yahoo奇摩購物中心歡慶15周年推出爆賺新玩法，暖慶活動自3月8日開跑後，短短5天爆賺儲值金預購就已破5千萬，每7秒賣出一支DW手表、每分鐘賣出一件Michael Kors皮夾，業績突破歷年同期新高，成長5成；15周年慶將於3月18日至4月21日正式登場，除了將撒出上億購物金、買貴退差價加碼送8%、假一賠三、購買爆賺儲值金最高可享21%回饋之外，活動期間還將祭出5波超夯夢幻逸品，邀請消費者一起來按讚砍價，最低可砍到1折起。

Yahoo奇摩購物中心開創推出「爆賺儲值金」，每天限量銷售1,000、5,000、10,000及30,000福利金，1元福利金等同1元現金，於指定期間消費，預購儲值福利金最高享15%購物金回饋，搭配Yahoo聯名卡再享6%返利。

即日起至4月21日於Yahoo奇摩購物中心全民砍價活動頁按讚區，每按一個讚即可砍價5元，愈多人按讚、砍價幅度越多，最後開放瘋搶折價券，包括Rimowa 行李箱、 LA MAR海洋拉娜乳霜、Ｎintendo Switch、iRobot掃地機器人等夢幻逸品最低可砍價至1折起。

此外，Yahoo奇摩購物中心15周年慶集結旗下各大品牌推出全面優惠折扣，Roots男女服飾全館直降4折起，DR.WU買1送1結帳再享84折，NIKE、Adidas、Converse爆款35折起，PORTER獨家限定款7折、結帳再享84折；Levis全館55折起、新品85折，買再送超贈點25%。

Yahoo奇摩購物中心15周年慶推出有感好康優惠與創新玩法，打造不同以往的購物新...
Yahoo奇摩購物中心15周年慶推出有感好康優惠與創新玩法，打造不同以往的購物新體驗。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Yahoo奇摩購物中心15周年慶推出爆賺新玩法，活動期間購買爆賺儲值金搭配Yah...
Yahoo奇摩購物中心15周年慶推出爆賺新玩法，活動期間購買爆賺儲值金搭配Yahoo聯名卡最高可享21%回饋。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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