按讚可砍價5元！Yahoo奇摩購物中心15周年慶「夢幻逸品最低1折起」

2019-03-15 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Yahoo奇摩購物中心歡慶15周年推出爆賺新玩法，暖慶活動自3月8日開跑後，短短5天爆賺儲值金預購就已破5千萬，每7秒賣出一支DW手表、每分鐘賣出一件Michael Kors皮夾，業績突破歷年同期新高，成長5成；15周年慶將於3月18日至4月21日正式登場，除了將撒出上億購物金、買貴退差價加碼送8%、假一賠三、購買爆賺儲值金最高可享21%回饋之外，活動期間還將祭出5波超夯夢幻逸品，邀請消費者一起來按讚砍價，最低可砍到1折起。

Yahoo奇摩購物中心開創推出「爆賺儲值金」，每天限量銷售1,000、5,000、10,000及30,000福利金，1元福利金等同1元現金，於指定期間消費，預購儲值福利金最高享15%購物金回饋，搭配Yahoo聯名卡再享6%返利。

即日起至4月21日於Yahoo奇摩購物中心全民砍價活動頁按讚區，每按一個讚即可砍價5元，愈多人按讚、砍價幅度越多，最後開放瘋搶折價券，包括Rimowa 行李箱、 LA MAR海洋拉娜乳霜、Ｎintendo Switch、iRobot掃地機器人等夢幻逸品最低可砍價至1折起。