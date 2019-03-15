粉樂町3月中信義區登場 再創都市藝術新風貌

2019-03-15 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳昭妤 ╱即時報導



邁入第12屆的「粉樂町」將於3月19日於信義商圈登場，今年以「席、息相關（Chair • Present）」為主題，透過同音異字隱喻、反思你我位置的存在與關聯。本屆邀請到Emmanuelle Moureaux、Jeppe Hein、Philip Giordano、李承亮、洪易、黄小橘、游文富、劉小康8位藝術家，透過作品與城市對話。同時與日本知名數位媒體CINRA.NET聯手舉辦5大城市攝影創作展，挑選台北、東京、首爾、新加坡、曼谷為背景，運用塑料紅椅子，探討人與環境的互動關係。

粉樂町是由富邦藝術基金會策畫舉辦的展覽活動，以多元創意的概念為主軸。粉源於時下流行語彙；樂即是快樂；町是場域，傳遞的精神即快樂的角落，是個走進生活的無牆美術館。藉著每年粉樂町的舉辦，將諸多當代藝術創作，置於日常公共場域中。2001年迄今已累積近500處展點，集結近650位國內外藝術家作品。為城市創造不同的記憶面貌。

今年多件藝術創作將座落在信義商圈10處展點：A25、忠義廣場、松壽廣場、信義廣場、信義公民會館（四四南村）、微風松高、微風信義、微風南山、誠品書店信義店、台北文創，民眾可前往體驗藝術尋寶趣味，同時也推出極具話題的AR（擴增實境）導覽APP，民眾可透過下載使用APP，於現場與展品產生虛實對話。