白色家電變身！LG推時尚黑系新品 今年台灣能買到

2019-03-15 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



以往生活及家事用、用來減輕家庭勞務負擔的家電類型，像是冰箱、洗衣機、烤箱、冷氣機等，因為外觀大多為白色，所以被歸類為「白色家電」，但隨著現代居家注重整體設計的需求，這些白色家電也出現了時尚風格的黑色版本，LG這次在InnoFest APAC就展出了多款黑色外觀的家電新品，預計在今年陸續引進台灣，讓消費者有更多空間設計搭配的選擇。

這次在現場展示了黑色版的冰箱、TWINWash洗衣機、乾衣機、洗碗機、微波烤箱、淨水器等商品，其中最有可能率先引進的就是全新窄版設計的門中門冰箱，寬度僅835公釐，比大部分廚房裡平均850～900公釐的冰箱空間還窄得多，與先前推出門中門冰箱912mm的寬度比起來更是精巧。霧面處理的黑色外觀相當時尚有型，方形嵌入把手設計也讓外型更簡約俐落，只要敲敲玻璃門，內部LED省電光源就會立刻亮起，柔和明亮的光線輕鬆檢視內部。而窄版冰箱也是首款搭載LG先進四方吹冷流與邊門冷流技術的多門冰箱，讓開門時內部冷氣不容易溢散，維持冰箱冷度，更有效延長食物保鮮。