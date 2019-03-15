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牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16聯合報 記者柯意如╱即時報導

周休二日來北投玩的時候要幹嘛？當然是要吃得心滿意足啊！

在這個仍有一絲寒意的春天，溫泉之旅是一定要的，很多人會搭捷運來北投一日觀光，今天就由在地人親自帶著吃貨小編隨意逛，吃到滿腹再回家吧！

名人加持牛肉大餐 牛筋爽滑嫩瞬間掃光再來一盤

在地人朋友喜歡吃肉，今天沒帶小編去喝高記紅茶和矮仔財滷肉飯，而是推薦必嘗的北投知名牛肉專賣店與牛肉麵。首先從捷運站往政治作戰學校方向走，大約10分鐘的路程，就來到這家有名人加持的金春發牛肉店，沒有遲疑就立刻點上傳說中的牛腩湯、炒毛肚、炒牛肉、切牛筋、切牛肚、清燉牛肉麵。

北投「金春發」因為名人用餐更知名。記者 柯意如／攝影
北投「金春發」因為名人用餐更知名。記者 柯意如／攝影
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「金春發」知名的清燉牛肉麵，湯頭甜美肉滑嫩。記者 柯意如／攝影
「金春發」知名的清燉牛肉麵，湯頭甜美肉滑嫩。記者 柯意如／攝影
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「金春發」炒牛肉有咖哩風味。記者 柯意如／攝影
「金春發」炒牛肉有咖哩風味。記者 柯意如／攝影
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即使中午用餐人潮眾多，位於中央北路上、復興崗對面的「金春發牛肉店」，店家動作非常迅速，一坐定服務人員立刻送上兩盤辣椒沾醬，可用來沾牛肉、牛筋牛肚等小菜。在熱炒類的部分，「金春發」的炒牛肉有空心菜與咖哩調味，跟一般店家沙茶炒牛肉風味不太一樣、炒毛肚有一些酸酸甜甜的；深獲網友力推的招牌清燉牛肉麵，跟傳說中財經借名人愛喝的牛腩湯，湯頭非常清甜，一絲油氣跟腥味都沒有，趁熱喝湯暖胃舒心，難怪可以擄獲大老闆的心。

「金春發牛肉店」知名的清燉牛腩湯，湯頭甜美肉滑嫩。記者 柯意如／攝影
「金春發牛肉店」知名的清燉牛腩湯，湯頭甜美肉滑嫩。記者 柯意如／攝影
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一上座店員馬上遞上沾醬，微沾入口辣味好吃。記者 柯意如／攝影
一上座店員馬上遞上沾醬，微沾入口辣味好吃。記者 柯意如／攝影
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本次的點菜中，小編本人最喜歡吃「金春發」處理得非常軟嫩的牛筋切盤，真的是非常嫩又爽滑，如果不是因為考量到價格的因素，當下一定會立刻再叫一盤自己大快朵頤。金春發牛肉店地址：台北市北投區中央北路二段169號（營業時間洽店家）。

「金春發」切牛筋好吃到想再來一盤，Q嫩爽滑。記者 柯意如／攝影
「金春發」切牛筋好吃到想再來一盤，Q嫩爽滑。記者 柯意如／攝影
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北投知名牛肉麵店家，除了金春發以外還有吳家牛肉麵、粟家牛肉麵、志明牛肉麵等知名店家，其中最顯眼的就是在中央北路口的吳家牛肉麵，許多人從捷運散步過來，如果是晚間用餐時分很難不被吸引，吳家除了牛肉麵之外，豐盛的小菜切盤是一絕，因為不容易找車位，搭乘捷運走過來也挺方便的，下次空著肚子時候，再來品嘗吧。吳家牛肉麵位於北投區中央北路一段224號，由於在路口三角窗位子非常明顯，外地人也不容易找不到（營業時間洽店家）。

北投非常顯眼的「吳家牛肉麵」小菜豐盛。圖／讀者提供
北投非常顯眼的「吳家牛肉麵」小菜豐盛。圖／讀者提供
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北投非常顯眼的「吳家牛肉麵」水餃也很不錯。圖／讀者提供
北投非常顯眼的「吳家牛肉麵」水餃也很不錯。圖／讀者提供
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滴水書坊靜心行 幽靜山中素食餐廳焗烤噴香

趁著休假來到了觀光點一定要四處走走，撫慰一下平靜不下來的心，周一再重新出發！

搭乘台北捷運紅線從北投站或新北投站下車，除了前往北投溫泉區、溫泉博物館（新北投公園）、光明路知名的北投市場一帶去尋覓小吃，在地人朋友今天要帶小編去個比較少去的點。靜心之地-安國寺「滴水書坊」。

安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
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安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
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從熱鬧的北投捷運站附近，經過蜿蜒的山路，來到這個幽靜的安國寺，一瞬間確實有市外桃源的感覺，更棒的是還可以在這個清幽之地用餐！這家位於北投復興三路上，隱藏在安國寺內的素食餐廳「滴水書坊」，供應麵點、小菜、焗烤等中西式素食，尤其是假日用餐時間總是一位難求！等待位子的同時，可以到安國寺周邊逛逛，造訪當日正是黃昏時分，一下子就有夕陽斜照，到處走走拍拍，非常愜意。

安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
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安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
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安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
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安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
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這個「祕境」還有提供金黃誘人的焗烤千層麵、高雅清香的普羅旺斯細麵，都是清爽的素食。今天選點的是普羅旺斯細麵、焗烤千層麵，普羅旺斯細麵調配得很爽口，不會有過重的味道略微酸，香草與油醋搭配得剛剛好，天使細麵的麵體口感也很Q。

焗烤千層麵起司烤得香濃Q彈。記者 柯意如／攝影
焗烤千層麵起司烤得香濃Q彈。記者 柯意如／攝影
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「滴水書坊」高雅清香的普羅旺斯細麵。記者 柯意如／攝影
「滴水書坊」高雅清香的普羅旺斯細麵。記者 柯意如／攝影
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焗烤千層麵是限量供應，當天點購的時候只剩下一份，雖然等了一段時間，這一道素食的焗烤千層麵起司烤得香濃Q彈，搭配馬鈴薯泥與麵片，熱騰騰小心燙口，搭配店家推薦的燙青菜跟很有味道的滷味小菜，如果是不常吃素的朋友也能吃得滿足。

由於「滴水書坊」跟捷運站有些距離，如果不是開車或騎車旅遊的朋友，可搭乘小6公車或計程車前往，但粉絲需要留意的是，「滴水書坊」營業時間與一般餐廳不一樣，到訪時門口張貼周三才營業，因此前往拜訪之前，可上粉絲頁詢問最新動態，或電洽餐廳以免撲空，而每個人吃素習慣跟需求條件不同，點菜時可現場研究一下適合的餐點。

「滴水書坊」簡單的素食滷味吃起來很有味道。記者 柯意如／攝影
「滴水書坊」簡單的素食滷味吃起來很有味道。記者 柯意如／攝影
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安國寺「滴水書坊」環境清幽。圖／讀者提供
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「滴水書坊」燙青菜爽脆有麻油香。記者 柯意如／攝影
「滴水書坊」燙青菜爽脆有麻油香。記者 柯意如／攝影
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北投捷運
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