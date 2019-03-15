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頂級保養從「年輕」開始　海洋拉娜超親民價，入手最強乳霜、濃萃修復精華

2019-03-15 19:09聯合報 記者劉小川╱即時報導

還在用開架保養品，總覺得專櫃保養品很貴嗎？其實頂級保養真的要從「年輕開始」，過去總覺得海洋拉娜Le Mer「高不可攀」嗎？現在年輕女孩也能入手了，海洋拉娜在母親節檔期推出「超棒入門價」特惠組，只要3,300元，就能開始體驗傳說中的海洋拉娜乳霜．預算更多的女孩，可用5,700元就能用到海洋拉娜今年超強新品濃萃修復精華。

海洋拉娜的濃萃修復精華，堪稱「強效修護」的聖品，像是液態的透氣繃帶，而且適合各種肌膚，包括敏感性、弱敏肌都能用，保護與修復肌膚狀態，提升皮膚穩定性，強化脆弱的肌膚，能讓肌膚透出光澤度、改善膚質，顯出自然細緻，有如湖水面的平滑光透肌膚。

能有這種效果，就是海洋拉娜多數產品，都運用了萃取自深海巨藻的Miracle Broth，而濃萃修復精華就是蘊含大量濃縮的Miracle Broth，使用前，先在掌心搓熱，先聞一口淡淡有著薰衣草、蠟菊的香氣，再塗在臉上，馬上就能感覺到肌膚的不同。

海洋拉娜為讓更多人體驗，母親節特惠組也超好入手，3,300元可買到15ml+3.5ml乳霜、濃縮精華露30ml，馬上可以試用看看；5,700元可買濃萃修復精華15ml、3.5ml乳霜、濃縮精華露30ml等。

針對老顧客，若入手濃萃修復精華50ml＋乳霜15ml，原價21,300元，特價18,000元，另外大容量乳霜250ml、搭配乳霜15ml、創世紀原晶極萃5ml、修護精華油5ml，原價63,667元，母親節特價40,800元

海洋拉娜經典珍藏潤澤鉅獻:：乳霜250ml、獨享乳霜15ml、創世紀原晶極萃5m...
海洋拉娜經典珍藏潤澤鉅獻:：乳霜250ml、獨享乳霜15ml、創世紀原晶極萃5ml、修護精華油5ml，原價63,667元、特價40,800元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜修復救星組：濃萃修復精華15ml，可享濃縮精華露30ml、舒芙乳霜3.5...
海洋拉娜修復救星組：濃萃修復精華15ml，可享濃縮精華露30ml、舒芙乳霜3.5ml，原價7,430元、特價5,700元。。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜命定乳霜組：乳霜15ml（乳霜、舒芙乳霜、水凝霜三種質地可選擇），可享濃...
海洋拉娜命定乳霜組：乳霜15ml（乳霜、舒芙乳霜、水凝霜三種質地可選擇），可享濃縮精華露30ml、舒芙乳霜3.5ml，原價5,030元、特價3,300元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜濃萃修復精華、15ml／5,700元、50ml／18,000元。圖／海洋...
海洋拉娜濃萃修復精華、15ml／5,700元、50ml／18,000元。圖／海洋拉娜提供
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