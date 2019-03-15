頂級保養從「年輕」開始 海洋拉娜超親民價，入手最強乳霜、濃萃修復精華

2019-03-15 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



還在用開架保養品，總覺得專櫃保養品很貴嗎？其實頂級保養真的要從「年輕開始」，過去總覺得海洋拉娜Le Mer「高不可攀」嗎？現在年輕女孩也能入手了，海洋拉娜在母親節檔期推出「超棒入門價」特惠組，只要3,300元，就能開始體驗傳說中的海洋拉娜乳霜．預算更多的女孩，可用5,700元就能用到海洋拉娜今年超強新品濃萃修復精華。

海洋拉娜的濃萃修復精華，堪稱「強效修護」的聖品，像是液態的透氣繃帶，而且適合各種肌膚，包括敏感性、弱敏肌都能用，保護與修復肌膚狀態，提升皮膚穩定性，強化脆弱的肌膚，能讓肌膚透出光澤度、改善膚質，顯出自然細緻，有如湖水面的平滑光透肌膚。

能有這種效果，就是海洋拉娜多數產品，都運用了萃取自深海巨藻的Miracle Broth，而濃萃修復精華就是蘊含大量濃縮的Miracle Broth，使用前，先在掌心搓熱，先聞一口淡淡有著薰衣草、蠟菊的香氣，再塗在臉上，馬上就能感覺到肌膚的不同。

海洋拉娜為讓更多人體驗，母親節特惠組也超好入手，3,300元可買到15ml+3.5ml乳霜、濃縮精華露30ml，馬上可以試用看看；5,700元可買濃萃修復精華15ml、3.5ml乳霜、濃縮精華露30ml等。