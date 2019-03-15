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蔡詩芸深V火辣現身「春夏美容化妝品展」！超殺特價必買款快看

2019-03-15 19:05聯合報 記者陳立儀╱即時報導

今年開春第一檔美妝年度盛會「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」於台北世貿一館熱鬧登場，吸引大批消費者進場採買，首次參展的Lipaddict唇癮玻尿酸光潤唇蜜今天（3月15日）請來代言人蔡詩芸擔任一日店長，更是讓現場尖叫聲不斷。

蔡詩芸身穿火辣的紅色低胸小洋裝，展露健美好身材，為了代言的Lipaddict唇癮玻尿酸光潤唇蜜，她特別遠赴澳洲拍攝廣告，預計4月中旬發行的新歌「不想逃」也搶先獻給Lipaddict唇癮。蔡詩芸說她平常喜歡自然豐唇，不論底妝或唇妝都偏好水嫩光感，Lipaddict唇癮玻尿酸光潤唇蜜不僅色選豐富，也不會完全遮蓋原有唇色，每個人都能擦出專屬風情，「每個女生都有自己的魅力，要有自信、愛你原本的模樣」。

「RICA Beauty Lab熱蠟玩美實驗室」明天（3月16日）下午1點再度邀請彩妝師張景凱，現場示範如何找出自己的命定眉型，透過精準塑形持色眉筆描繪符合眼型的訂製眉妝後，再利用熱蠟剷平雜毛，打造搶眼又能帶來好運勢的眉型。

Dreamhound朵芮迷綠茶身體乳原價480元，展場祭出3瓶特價980元，今天狂賣超過百瓶，另外還有原價480元的仙人掌活水能量面膜5片裝限時下殺2折特價99元，周末限定加贈小禮。

周六展場推薦好康還包括鈶鈞cosmos BB旋轉遮瑕筆原價150元、展場價39元；Solone女神打亮餅原價149元、展場價119元；韓國原裝Kerasys可瑞絲熱活吹整精華旅行瓶原價129元、韓物通限時特賣39元。

「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」即日起至3月18日於台北世貿一館登場，全票150元、優惠票100元。現場消費滿888元，可至由生活工場聯名打造的Beauty Coffee兌換咖啡一杯；美容展會員展場消費滿888元可參加YAMAHA CUXI 115機車抽獎。

蔡詩芸身穿深V火辣紅色洋裝，現身台北春夏國際美容化妝品展。記者蘇健忠／攝影
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萌系教主PEKO美妝快閃店進駐台北春夏國際美容化妝品展。記者蘇健忠／攝影
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台北春夏國際美容化妝品展即日起至3月18日於台北世貿一館登場，人氣、買氣皆旺。記...
台北春夏國際美容化妝品展即日起至3月18日於台北世貿一館登場，人氣、買氣皆旺。記者蘇健忠／攝影
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蔡詩芸身穿深V火辣紅色洋裝，現身台北春夏國際美容化妝品展。記者蘇健忠／攝影
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台北春夏國際美容化妝品展現場祭出眾多折扣與優惠，是採買的好時機。記者蘇健忠／攝影
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台北春夏國際美容化妝品展即日起至3月18日於台北世貿一館登場，人氣、買氣皆旺。記...
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蔡詩芸現身台北春夏國際美容化妝品展，吸引大批粉絲。記者蘇健忠／攝影
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鈶鈞cosmos BB旋轉遮瑕筆，原價150元、展場價39元。圖／美容展主辦單位...
鈶鈞cosmos BB旋轉遮瑕筆，原價150元、展場價39元。圖／美容展主辦單位提供
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蔡詩芸代言的Lipaddict唇癮玻尿酸光潤唇蜜。記者蘇健忠／攝影
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韓國原裝Kerasys可瑞絲熱活吹整精華旅行瓶，原價129元、韓物通限時特賣39...
韓國原裝Kerasys可瑞絲熱活吹整精華旅行瓶，原價129元、韓物通限時特賣39元。圖／ 美容展主辦單位提供
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Solone女神打亮餅，原價149元、展場價119元。圖／美容展主辦單位提供
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