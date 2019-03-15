《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-15 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



一開始他在街頭牆面留下被視為非法的塗鴉，如今卻被譽為世上最出色的街頭藝術家—他是班克斯（Banksy），作品透過諷刺幽默的風格，傳達反戰、反資本主義的思想，去年他在蘇富比拍賣會自毀成交的百萬英鎊作品「手持氣球的女孩」，成為業界一大討論話題。這位從未露臉過、當代最神秘的藝術家作品首次來到台灣，3/16起至3/24在台北BELLAVITA B1藝文空間推出《班克斯：叛逆有理》作品展，開放民眾免費入場參觀。

班克斯成長於英國的布里斯托，14歲起就在街頭以塗鴉為樂，90年代起他的作品開始出現在火車、街頭與英國各地，作品在2005年左右開始受到市場注意，雖然成名後，仍堅持隱姓埋名過日子，至今不露臉。

去年在一場蘇富比藝術拍賣會上，班克斯透過畫作中秘密安裝的碎紙機，當拍賣官落下成交槌時，價值百萬英鎊的「手持氣球的女孩」作品透過碎紙機瞬間成了一條條紙屑，他這個舉動原因至今成謎，卻也讓他聲勢飆到最高點。

這次台灣首場的班克斯作品展，由富藝斯Phillips拍賣行與BELLAVITA聯合舉辦，由藏家出借班克斯各時期、不同媒材的作品。包含話題最高、最受注目的「手持氣球的女孩」，還有傳達反戰思想的「微笑的警察」，重裝備持槍荷彈的警察臉孔換成了笑臉，提醒著大家換位思考的重要性以及用微笑化解仇恨的反戰思維。在古典畫作上挪用創作的「巴克斯在海邊」以及「一群傻子」作品，都是在嘲諷資產階級的品味。

BELLAVITA董事梁佳敏也特別前往欣賞班克斯作品，她表示，「以前大家都覺得BELLAVITA是貴婦百貨，但其實時尚與藝術緊密不可分，我們留了很多空間給大眾，除了藝術展，還有每季的主題佈置，在這個過度追求快速的時代，希望大家走進來慢慢欣賞。」

●《班克斯：叛逆有理》展覽

日期：2019年3月16日至3月24日

地點：BELLAVITA B1藝文空間（台北市信義區松仁路28號）

時間：上午11點至晚間7點

●《由班克斯看街頭藝術熱潮》論壇

日期：2019年3月17日

時間：下午2點30分至下午4點