王陽明逛高雄漢神FENDI 挑寵妻包款 羞認自己就是最好的生日禮物

2019-03-15 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI於高雄漢神開設全新精品店，以明亮簡潔的設計，展示全系列女裝、皮草、皮件、鞋履和配件，獲邀到南台灣出席開幕活動的王陽明對於舞獅的熱鬧開場感到相當驚喜，而且是帶財的祥獅獻瑞好兆頭；提到4月初就是蔡詩芸生日，他也在店裡挑起禮物。

最近都在外拍戲、和愛妻分隔兩地，王陽明講到蔡詩芸都是眼冒愛心的狀態，禮物在經典的Baguette、Peekaboo兩款之間選擇，他想挑駝色款，實用又雋永，也笑著說，「其實她比較希望我可以陪她吃個飯，當然我也想有些驚喜，就有一段兩人的特別時光。」羞認自己正是最棒的生日禮物。為了慶賀高雄漢神精品店開幕，店內陳列限店銷售的特別款Peekaboo，以刺繡孔雀的精緻帶來華麗貴氣的隆重。

以往高雄漢神據點僅銷售手袋、配件，重新開幕後的2樓FENDI占地50坪，並且首度上架女裝，敞亮空間充分展現義式奢華的精神，室內設計靈感源自品牌義大利旗艦店規格，以金鋼軸承結構打造清爽視覺，牆面上運用皮草做為畫框中的裝置藝術品，相當別緻也蘊藏品牌的工藝精神。