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王陽明逛高雄漢神FENDI 挑寵妻包款 羞認自己就是最好的生日禮物

2019-03-15 17:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

FENDI於高雄漢神開設全新精品店，以明亮簡潔的設計，展示全系列女裝、皮草、皮件、鞋履和配件，獲邀到南台灣出席開幕活動的王陽明對於舞獅的熱鬧開場感到相當驚喜，而且是帶財的祥獅獻瑞好兆頭；提到4月初就是蔡詩芸生日，他也在店裡挑起禮物。

最近都在外拍戲、和愛妻分隔兩地，王陽明講到蔡詩芸都是眼冒愛心的狀態，禮物在經典的Baguette、Peekaboo兩款之間選擇，他想挑駝色款，實用又雋永，也笑著說，「其實她比較希望我可以陪她吃個飯，當然我也想有些驚喜，就有一段兩人的特別時光。」羞認自己正是最棒的生日禮物。為了慶賀高雄漢神精品店開幕，店內陳列限店銷售的特別款Peekaboo，以刺繡孔雀的精緻帶來華麗貴氣的隆重。

以往高雄漢神據點僅銷售手袋、配件，重新開幕後的2樓FENDI占地50坪，並且首度上架女裝，敞亮空間充分展現義式奢華的精神，室內設計靈感源自品牌義大利旗艦店規格，以金鋼軸承結構打造清爽視覺，牆面上運用皮草做為畫框中的裝置藝術品，相當別緻也蘊藏品牌的工藝精神。

店內的2019春夏女裝系列，散發著都會叢林（urban jungle）的飽和繽紛氣息，也融入品牌二元對立的衝突美，將鸚鵡、植物、花卉等形貌轉變為服裝上的印花刺繡，鼠尾草綠、干邑、橙黃等色彩都展現強烈視覺張力，此外，店內也陳設當季的Peekaboo、Flip包款等，以及來自工裝服工具袋為靈感的GP（Giant Pockets，大口袋）系列，不改品牌幽默叛逆本質，藝術總監Silvia Venturini Fendi表示，「把躲在配件裡面的口袋，反轉露在外面，也設計在衣服上，有顛倒過來的趣味。」外側口袋壓印的phone、secrets等字樣，除了標記物品置放位置也是令人會心一笑的小巧思。

FENDI高雄漢神全新精品店開幕。圖／FENDI提供
FENDI高雄漢神全新精品店開幕。圖／FENDI提供
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FENDI在高雄漢神開設全新精品店。圖／FENDI提供
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王陽明身穿FF logo紅色上衣17,200元、網狀外套83,900元、長褲 2...
王陽明身穿FF logo紅色上衣17,200元、網狀外套83,900元、長褲 23,400元、球鞋 24,500元。圖／FENDI提供
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2019春夏新款腰包，售價43,500元。圖／FENDI提供
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Small Flip包，售價77,000元。圖／FENDI提供
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參與高雄漢神FENDI精品店舞獅開幕儀式的王陽明感到相當驚喜，他身穿FF log...
參與高雄漢神FENDI精品店舞獅開幕儀式的王陽明感到相當驚喜，他身穿FF logo紅色上衣17,200元、網狀外套83,900元、長褲 23,400元、球鞋 24,500元。圖／FENDI提供
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Small Mon Tresor FF透明包，售價48,500元。圖／FENDI...
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高雄漢神Peekaboo限量刺繡手袋，售價33萬5,000元。記者楊詩涵／攝影
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FENDI高雄漢神概念店位於2樓，銷售最新2019春夏女裝系列。圖／FENDI提...
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Peekaboo Regular口袋包，售價16萬8,000元。圖／FENDI提...
Peekaboo Regular口袋包，售價16萬8,000元。圖／FENDI提供
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