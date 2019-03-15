親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

理科太太代言影片觸法 衛生局證實將開罰至少20萬元

韓國瑜一句話讓他落淚 10天決定投資高雄54億

台北國際烘焙展開幕 名店街、烘焙用品最夯

2019-03-15 16:48聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

一年一度的烘焙盛會「2019台北國際烘焙暨設備展」即日起至3/18，於南港展覽館1館舉辦。今年共邀集417家廠商、1800個攤位創歷史新高，以原料、設備器材、成品、咖啡、名店街五大主題，四大賽事呈現。今天(3/15)為專業參觀日，仍吸引許多民眾索票入場，現場除了延續前幾年的「新漢餅潮」，規劃漢餅攤位外，還邀請各家烘焙名店組成「名店街」，推出優惠商品供民眾購買。

另外，創新時尚與家用烘焙正流行，不少廠商推出時尚烤麵包機、時尚食物料理機、貴婦攪拌機等，還有許多家用烘焙與單身烘焙用品，搶攻烘焙「宅」商機，許多「民間版」烘焙高手趁著展期添購設備、材料。而一般民眾最喜愛的「名店街」，今年則有傳統老店順成、香帥、福利麵包，以及人氣名店法蘭司、丹麥之屋、米迦烘焙等參展，其中，丹麥之屋推眾多商品1元特賣；米迦推加入line送原價60元迷你千層；法布甜推10元促銷活動，民眾可把握四天展期搶便宜。

「2019台北國際烘焙暨設備展」

地點：南港展覽館1館1F、4F

展期：3/15(五)～3/18(一) 每日10:00-18:00；3/18(一)展至17:00結束。

票價：全票200元/張

農糧署規劃「米糧烘焙精品專區」。記者張芳瑜／攝影
農糧署規劃「米糧烘焙精品專區」。記者張芳瑜／攝影
分享
福利麵包推出新品「米菠蘿」。記者張芳瑜／攝影
福利麵包推出新品「米菠蘿」。記者張芳瑜／攝影
分享
烘焙師傅與民眾現場互動。記者張芳瑜／攝影
烘焙師傅與民眾現場互動。記者張芳瑜／攝影
分享
烘焙展首日人潮熱絡。記者張芳瑜／攝影
烘焙展首日人潮熱絡。記者張芳瑜／攝影
分享
台灣燈會人氣伴手禮現場也買的到。記者張芳瑜／攝影
台灣燈會人氣伴手禮現場也買的到。記者張芳瑜／攝影
分享

時尚丹麥票價
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

王陽明逛高雄漢神FENDI 挑寵妻包款 羞認自己就是最好的生日禮物

2019-03-15 17:17

影／台灣首部皮影親子音樂劇 邀你「跟著阿嬤去旅行」

2019-03-15 17:15

不怕選擇障礙！「Jo Malone古龍水禮盒」讓你一次擁有5款經典

2019-03-15 16:46

福隆沙雕今年要打造300隻海豚 挑戰金氏紀錄

2019-03-15 14:28

草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心　絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34

LV全新古龍水 美到讓人一眼定情 開啟濱海度假的任意門

2019-03-15 13:33

補助中小學打造「美感廁所」 學生開心如廁

2019-03-15 13:26

百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13

誠品30：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

2019-03-15 11:51

因不當影片損商譽！日本大戶屋寧可損失1億日元也要做的3件事

2019-03-15 10:18

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

歐陽娜娜和張栢芝 春日小清新這樣穿

2019-03-14 21:06

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

法式甜點新風潮 巴黎十五推出門市限定「草莓泡芙」

2019-03-14 20:58

筆記本和筆也穿條紋衫！文青必須擁有的萬寶龍女性專屬文具

2019-03-14 20:21

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

「暗黑妖女」變白衣仙子 裘莉、伊娃葛林同場比美

2019-03-14 19:59

MARYLING春夏女裝是一場跳島旅行 洋溢地中海的熱情與色彩

2019-03-14 19:54

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

HaaT春夏服裝是尼羅河的日光與樹影 把手做工藝的溫煦穿在身上

2019-03-14 18:54

春夏化妝品展人潮擠爆 花100元扭蛋抽5千元美甲禮盒、現場霧眉超划算

2019-03-14 18:35

千年一遇美女棋士黑嘉嘉 逛APUJAN挑戰袍有這幾點必備

2019-03-14 18:28

貴賓狗、紅唇妞太搶戲 林志玲穿花洋裝應戰

2019-03-14 17:57

大金空調2019再升級！先進科技＋多元商品創造空間新價值

2019-03-14 17:54

台北春夏國際美妝展　豐富展品逛到眼花撩亂

2019-03-14 17:18

快時尚GU開進板橋大遠百 首3日雙北市民獨享95折

2019-03-14 17:09

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

越貴越愛？！ 頂級酒櫃會聽人話 床頭櫃變身小冰箱

2019-03-14 15:16

35周年代表作 皮夾包

2019-03-14 15:04

白色情人節浪漫開幕 銀座白石台南新天地登場

2019-03-14 14:47

國泰航空推官網限時優惠 來回西雅圖19190起

2019-03-14 14:34

創業達人／不只包包…哥賣的是態度！

2019-03-14 14:34

白色情人節送禮攻略 GODIVA精選3種甜蜜系列

2019-03-14 14:22

香港直飛西雅圖 3月31日起國泰每周4班

2019-03-14 12:50

精美藝術裝置原本是廢鐵 「鐵布魯的異想世界」登場

2019-03-14 12:23

2019日本賞櫻最新招！這7家飯店的「空氣賞櫻」旅人必追

2019-03-14 12:02
看更多

熱門文章

民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50

集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

不是竹科！全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58

每日星座運勢／獅子打扮提升桃花運 事業獲得肯定

2019-03-15 00:00

海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47

國內速食業嗶起來！麥當勞全台啟用悠遊卡等四票證支付

2019-03-15 11:36

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

金門發現第3隻海漂豬檢體呈陽性 明將全面採血

2019-03-14 20:33

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04

電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18

門票最低99元！兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠

2019-03-15 14:24

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55

理科太太代言影片觸法 衛生局將開罰至少20萬元

2019-03-15 17:07

基隆大誤點已影響33列次8710人 估午後修復

2019-03-15 11:59

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

國中生恐失明 300萬救眼錢有了

2019-03-14 23:06

【生活見聞】劉洪貞／一棵祈禱樹

2019-03-15 06:00

【我愛一個人煮-55】太陽臉／烤雞翅與栗子燒雞

2019-03-15 06:00

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

今明北台灣低溫下探14度 接下來一天比一天暖

2019-03-15 10:36

小確幸！今年統一發票獎 增開2組200元獎

2019-03-14 18:50

歐陽娜娜和張栢芝 春日小清新這樣穿

2019-03-14 21:06

跨國研究：父親生育年齡越高 孩子罹思覺失調風險增

2019-03-15 11:29

千年一遇美女棋士黑嘉嘉 逛APUJAN挑戰袍有這幾點必備

2019-03-14 18:28

金門海漂豬 檢出非洲豬瘟病毒

2019-03-14 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top