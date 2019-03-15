台北國際烘焙展開幕 名店街、烘焙用品最夯

2019-03-15 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一年一度的烘焙盛會「2019台北國際烘焙暨設備展」即日起至3/18，於南港展覽館1館舉辦。今年共邀集417家廠商、1800個攤位創歷史新高，以原料、設備器材、成品、咖啡、名店街五大主題，四大賽事呈現。今天(3/15)為專業參觀日，仍吸引許多民眾索票入場，現場除了延續前幾年的「新漢餅潮」，規劃漢餅攤位外，還邀請各家烘焙名店組成「名店街」，推出優惠商品供民眾購買。

另外，創新時尚與家用烘焙正流行，不少廠商推出時尚烤麵包機、時尚食物料理機、貴婦攪拌機等，還有許多家用烘焙與單身烘焙用品，搶攻烘焙「宅」商機，許多「民間版」烘焙高手趁著展期添購設備、材料。而一般民眾最喜愛的「名店街」，今年則有傳統老店順成、香帥、福利麵包，以及人氣名店法蘭司、丹麥之屋、米迦烘焙等參展，其中，丹麥之屋推眾多商品1元特賣；米迦推加入line送原價60元迷你千層；法布甜推10元促銷活動，民眾可把握四天展期搶便宜。

「2019台北國際烘焙暨設備展」

地點：南港展覽館1館1F、4F

展期：3/15(五)～3/18(一) 每日10:00-18:00；3/18(一)展至17:00結束。