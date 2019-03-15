不怕選擇障礙！「Jo Malone古龍水禮盒」讓你一次擁有5款經典

2019-03-15 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



喜愛Jo Malone的人都知道，每一款香味都擁有各自獨特的性格，尤其Jo Malone向來訴求的「香氛糅合藝術」，運用兩款以上的香味混搭，依照噴在身上的不同部位或用量，都能變化出新的層次，因此絕對不能只擁有一瓶Jo Malone古龍水！

為了讓更多消費者能夠體驗「香氛糅合藝術」，Jo Malone推出3款古龍水禮盒，每款都有5瓶9ml古龍水，單獨使用時能享受純淨的香氣，更能嘗試混搭出最適合自己的香氛絕配，也相當適合送禮。

被稱為入門探索款的Jo Malone經典古龍水禮盒，內含青檸羅勒與柑橘、英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、牡丹與胭紅麂絨、鼠尾草與海鹽等5款暢銷香味，一次擁有充滿朝氣活力的新鮮果香、柔軟嬌嫩的細緻花香及清新奔放的木本香氣；

男士古龍水禮盒則是英倫型男養成必備款，內含青檸羅勒與柑橘、英國橡樹與榛果、鼠尾草與海鹽等3款古龍水及沒藥與零陵香、烏木與佛手柑等兩款芳醇古龍水，清爽優雅的英式氣息搭配深邃誘人的馥郁香氣。