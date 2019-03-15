福隆沙雕今年要打造300隻海豚 挑戰金氏紀錄
福隆國際沙雕藝術季今年邁向第12年，今年延長展期從4月19起到8月25止，為期128天，主辦單位6月15將邀請300位民眾，在沙雕師的帶領下，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創做沙雕」的記錄。
主辦單位指出，本屆沙雕季邀請7國共25名沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作45座主題沙雕作品，搭配展區內的多達20組的小型互動沙雕，以及今年還要挑戰金氏世界紀錄，以東北角特有品種的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創做沙雕」的記錄里程碑，
6月15日這天，會邀請300位民眾在沙雕師的帶領下一起完成這項壯舉，本屆沙雕季將打造超過座沙雕365座沙雕作品，堪稱史上最多。
而配合沙雕季延長辦理至8月，新北市貢寮海洋音樂祭也將一同加入沙雕季的行列，預定於8月23-8月25辦理第19屆海洋音樂祭，與沙雕展共同閉幕，讓今年的福隆海邊一路熱鬧到暑假。
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