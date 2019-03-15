草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心 絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



櫻花柔美、草莓甜酸，IG上展示的春季甜點這麼多，氣質獨特的各位少女們，哪一種代表春天的夢幻點心，搭得上如此「空靈系」的妳？ 「滋養豆餡鋪」店面販售的整盒草莓大福外型誘人。圖/讀者提供 分享 facebook

為了幫少女們留住春天的尾巴，用甜點寫下今年春天燦爛美味的一頁，吃貨小編今天特選兩家氣質優雅、超過一甲子的和菓子老舖，有超華麗草莓大福、夢幻櫻餅等絕美甜點，把台灣、日本的季節美味，留在眼裡、口裡、相簿裡。

迪化街老店滋養豆餡鋪 草莓大福、春櫻菓子、艾草麻糬

創立於1953年的滋養製菓，搬家後落腳台北大同區迪化街，「滋養豆餡鋪」古風建築立刻成為少女們的打卡勝地，充滿懷舊風味的建築與騎樓，IG上早已滿滿分享。任何來「滋養」的粉絲，看到草莓大福，幾乎沒有不想買顆來嘗嘗的。 「滋養豆餡鋪」的古風建築是打卡勝地。圖/讀者提供 分享 facebook 「滋養豆餡鋪」的古風建築是打卡勝地。圖/讀者提供 分享 facebook 「滋養豆餡鋪」草莓大福新鮮多汁。記者 柯意如／攝影 分享 facebook

小編每次進到「滋養豆餡鋪」，就會陷入選擇困難症，或是一下子就選中一大盒點心，才願意滿意離去，於是小編把招牌的小蒼羊羹、蓮子饅頭、紅豆鹿子（外層是蜜漬紅豆，因像鹿背斑紋而名鹿子）、銅鑼麻糬全都買了。 「滋養豆餡鋪」點心種類多，圖為草莓大福（前二）小倉羊羹（後右）、蓮子饅頭（後左）、紅豆鹿子（後中）。記者 柯意如／攝影 分享 facebook 雖然不是春季限定，但「滋養豆餡鋪」這款銅鑼燒包麻糬是小編最愛。記者 柯意如／攝影 分享 facebook

該店草莓大福，不同於坊間包覆式圓滾造型，是整顆草莓跳出來的外觀完美，怎麼拍都很好拍，裡頭包的是多汁新鮮的草莓、外面包裹的紅豆餡甜度剛好豆香、麻糬柔嫩好入口。吃貨小編採訪店家，才知道絕美無比的「春櫻」和菓子拍照當日剛好無法相見，無緣購買幫大家一吃，趕緊上圖給各位少女們瞧瞧它的絕美模樣。 「滋養豆餡鋪」三月季節和菓子「春櫻」。圖/滋養豆餡鋪提供 分享 facebook

這款3月季節和菓子「春櫻」，是象徵著櫻花盛開的日子，以白豆沙塑型，春天來一款跟閨密一起配茶談心最好。另一款很有春夏氣息的季節新品則是艾草麻糬，擷取初春富有特殊香氣的艾草，內層是小倉紅豆粒餡，甜蜜豆香搭配微苦外皮，呈現另一種春天與初夏的交織滋味。 「滋養豆餡鋪」春季艾草麻糬口味甜與微苦交織，和諧又清甜。圖/滋養豆餡鋪提供 分享 facebook

店家表示，「春櫻」由於捏製費時費工，不見得會有現貨，草莓大福只賣到三月底（需以店家現場實際販售情況為準），除了常賣商品，會依照季節推出不同的點心。造訪前可電洽店家詢問當日的點心款式。詳細資訊可上「滋養」官方粉專查詢。

和菓子老舖「源吉兆庵」櫻餅美到捨不得吃

創於1947年的和菓子老舖「源吉兆庵」，國內外都有分店，包括直營店鋪與百貨公司櫃位。每回經過「源吉兆庵」都會看到代表四季的美麗點心，精緻小巧端坐在櫥窗內對少女們招手，由於造型精巧、外觀包裝美麗，非常吸引客人駐足觀賞。店家也會在不同時期推出應和季節的甜點，無論買來自嘗或款待閨密，氣質滿分。 「源吉兆庵」的櫻餅有透明夢幻感。記者 柯意如／攝影 分享 facebook 「源吉兆庵」春季的櫻花系甜點，從品名就很美麗。圖/讀者提供 分享 facebook

「源吉兆庵」春季的櫻花系甜點，從品名就很美。首現一入店便看到有款帶點透明感的和菓子「櫻餅」，是小編立刻想買的點心，需要稍微退冰才會恢復柔潤口感，外層Q豆餡滑順。「櫻衣」外層用櫻葉包覆著柔薄的粉紅色餅皮（類銅鑼燒質感）搭紅豆餡、「櫻花時雨」菓子則是淡淡櫻花味道搭配白色與粉色雙層豆蓉在口中融化；粉紅色的「櫻花仙貝」包覆奶油夾心，是最合小編口味的一款點心。傳統日式和菓子甜度較高，建議搭配一杯熱茶享用。 「源吉兆庵」的「櫻衣」內層柔嫩。記者 柯意如／攝影 分享 facebook 「源吉兆庵」的櫻花仙貝與櫻花時雨和菓子。記者 柯意如／攝影 分享 facebook