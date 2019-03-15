親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

紐西蘭基督城濫射傳至少40死20傷 已拘捕3男1女嫌犯

草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心　絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34聯合報 記者柯意如╱即時報導

櫻花柔美、草莓甜酸，IG上展示的春季甜點這麼多，氣質獨特的各位少女們，哪一種代表春天的夢幻點心，搭得上如此「空靈系」的妳？

「滋養豆餡鋪」店面販售的整盒草莓大福外型誘人。圖/讀者提供
「滋養豆餡鋪」店面販售的整盒草莓大福外型誘人。圖/讀者提供
分享

為了幫少女們留住春天的尾巴，用甜點寫下今年春天燦爛美味的一頁，吃貨小編今天特選兩家氣質優雅、超過一甲子的和菓子老舖，有超華麗草莓大福、夢幻櫻餅等絕美甜點，把台灣、日本的季節美味，留在眼裡、口裡、相簿裡。

迪化街老店滋養豆餡鋪 草莓大福、春櫻菓子、艾草麻糬

創立於1953年的滋養製菓，搬家後落腳台北大同區迪化街，「滋養豆餡鋪」古風建築立刻成為少女們的打卡勝地，充滿懷舊風味的建築與騎樓，IG上早已滿滿分享。任何來「滋養」的粉絲，看到草莓大福，幾乎沒有不想買顆來嘗嘗的。

「滋養豆餡鋪」的古風建築是打卡勝地。圖/讀者提供
「滋養豆餡鋪」的古風建築是打卡勝地。圖/讀者提供
分享
「滋養豆餡鋪」的古風建築是打卡勝地。圖/讀者提供
「滋養豆餡鋪」的古風建築是打卡勝地。圖/讀者提供
分享
「滋養豆餡鋪」草莓大福新鮮多汁。記者 柯意如／攝影
「滋養豆餡鋪」草莓大福新鮮多汁。記者 柯意如／攝影
分享

小編每次進到「滋養豆餡鋪」，就會陷入選擇困難症，或是一下子就選中一大盒點心，才願意滿意離去，於是小編把招牌的小蒼羊羹、蓮子饅頭、紅豆鹿子（外層是蜜漬紅豆，因像鹿背斑紋而名鹿子）、銅鑼麻糬全都買了。

「滋養豆餡鋪」點心種類多，圖為草莓大福（前二）小倉羊羹（後右）、蓮子饅頭（後左）...
「滋養豆餡鋪」點心種類多，圖為草莓大福（前二）小倉羊羹（後右）、蓮子饅頭（後左）、紅豆鹿子（後中）。記者 柯意如／攝影
分享
雖然不是春季限定，但「滋養豆餡鋪」這款銅鑼燒包麻糬是小編最愛。記者 柯意如／攝影
雖然不是春季限定，但「滋養豆餡鋪」這款銅鑼燒包麻糬是小編最愛。記者 柯意如／攝影
分享

該店草莓大福，不同於坊間包覆式圓滾造型，是整顆草莓跳出來的外觀完美，怎麼拍都很好拍，裡頭包的是多汁新鮮的草莓、外面包裹的紅豆餡甜度剛好豆香、麻糬柔嫩好入口。吃貨小編採訪店家，才知道絕美無比的「春櫻」和菓子拍照當日剛好無法相見，無緣購買幫大家一吃，趕緊上圖給各位少女們瞧瞧它的絕美模樣。

「滋養豆餡鋪」三月季節和菓子「春櫻」。圖/滋養豆餡鋪提供
「滋養豆餡鋪」三月季節和菓子「春櫻」。圖/滋養豆餡鋪提供
分享

這款3月季節和菓子「春櫻」，是象徵著櫻花盛開的日子，以白豆沙塑型，春天來一款跟閨密一起配茶談心最好。另一款很有春夏氣息的季節新品則是艾草麻糬，擷取初春富有特殊香氣的艾草，內層是小倉紅豆粒餡，甜蜜豆香搭配微苦外皮，呈現另一種春天與初夏的交織滋味。

「滋養豆餡鋪」春季艾草麻糬口味甜與微苦交織，和諧又清甜。圖/滋養豆餡鋪提供
「滋養豆餡鋪」春季艾草麻糬口味甜與微苦交織，和諧又清甜。圖/滋養豆餡鋪提供
分享

店家表示，「春櫻」由於捏製費時費工，不見得會有現貨，草莓大福只賣到三月底（需以店家現場實際販售情況為準），除了常賣商品，會依照季節推出不同的點心。造訪前可電洽店家詢問當日的點心款式。詳細資訊可上「滋養」官方粉專查詢。

和菓子老舖「源吉兆庵」櫻餅美到捨不得吃

創於1947年的和菓子老舖「源吉兆庵」，國內外都有分店，包括直營店鋪與百貨公司櫃位。每回經過「源吉兆庵」都會看到代表四季的美麗點心，精緻小巧端坐在櫥窗內對少女們招手，由於造型精巧、外觀包裝美麗，非常吸引客人駐足觀賞。店家也會在不同時期推出應和季節的甜點，無論買來自嘗或款待閨密，氣質滿分。

「源吉兆庵」的櫻餅有透明夢幻感。記者 柯意如／攝影
「源吉兆庵」的櫻餅有透明夢幻感。記者 柯意如／攝影
分享
「源吉兆庵」春季的櫻花系甜點，從品名就很美麗。圖/讀者提供
「源吉兆庵」春季的櫻花系甜點，從品名就很美麗。圖/讀者提供
分享

「源吉兆庵」春季的櫻花系甜點，從品名就很美。首現一入店便看到有款帶點透明感的和菓子「櫻餅」，是小編立刻想買的點心，需要稍微退冰才會恢復柔潤口感，外層Q豆餡滑順。「櫻衣」外層用櫻葉包覆著柔薄的粉紅色餅皮（類銅鑼燒質感）搭紅豆餡、「櫻花時雨」菓子則是淡淡櫻花味道搭配白色與粉色雙層豆蓉在口中融化；粉紅色的「櫻花仙貝」包覆奶油夾心，是最合小編口味的一款點心。傳統日式和菓子甜度較高，建議搭配一杯熱茶享用。

「源吉兆庵」的「櫻衣」內層柔嫩。記者 柯意如／攝影
「源吉兆庵」的「櫻衣」內層柔嫩。記者 柯意如／攝影
分享
「源吉兆庵」的櫻花仙貝與櫻花時雨和菓子。記者 柯意如／攝影
「源吉兆庵」的櫻花仙貝與櫻花時雨和菓子。記者 柯意如／攝影
分享

「源吉兆庵」的甜點為限量供應，需以現場實際產品販售情況為準，詳細資訊可上官方粉專查詢。

「源吉兆庵」春季的櫻花系甜點，從品名就很美麗。記者 柯意如／攝影
「源吉兆庵」春季的櫻花系甜點，從品名就很美麗。記者 柯意如／攝影
分享

草莓甜點櫻花
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

誠品30：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

2019-03-15 11:51

福隆沙雕今年要打造300隻海豚 挑戰金氏紀錄

2019-03-15 14:28

LV全新古龍水 美到讓人一眼定情 開啟濱海度假的任意門

2019-03-15 13:33

補助中小學打造「美感廁所」 學生開心如廁

2019-03-15 13:26

百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13

因不當影片損商譽！日本大戶屋寧可損失1億日元也要做的3件事

2019-03-15 10:18

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

歐陽娜娜和張栢芝 春日小清新這樣穿

2019-03-14 21:06

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

法式甜點新風潮 巴黎十五推出門市限定「草莓泡芙」

2019-03-14 20:58

筆記本和筆也穿條紋衫！文青必須擁有的萬寶龍女性專屬文具

2019-03-14 20:21

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

「暗黑妖女」變白衣仙子 裘莉、伊娃葛林同場比美

2019-03-14 19:59

MARYLING春夏女裝是一場跳島旅行 洋溢地中海的熱情與色彩

2019-03-14 19:54

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

HaaT春夏服裝是尼羅河的日光與樹影 把手做工藝的溫煦穿在身上

2019-03-14 18:54

春夏化妝品展人潮擠爆 花100元扭蛋抽5千元美甲禮盒、現場霧眉超划算

2019-03-14 18:35

千年一遇美女棋士黑嘉嘉 逛APUJAN挑戰袍有這幾點必備

2019-03-14 18:28

貴賓狗、紅唇妞太搶戲 林志玲穿花洋裝應戰

2019-03-14 17:57

大金空調2019再升級！先進科技＋多元商品創造空間新價值

2019-03-14 17:54

台北春夏國際美妝展　豐富展品逛到眼花撩亂

2019-03-14 17:18

快時尚GU開進板橋大遠百 首3日雙北市民獨享95折

2019-03-14 17:09

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

越貴越愛？！ 頂級酒櫃會聽人話 床頭櫃變身小冰箱

2019-03-14 15:16

35周年代表作 皮夾包

2019-03-14 15:04

白色情人節浪漫開幕 銀座白石台南新天地登場

2019-03-14 14:47

國泰航空推官網限時優惠 來回西雅圖19190起

2019-03-14 14:34

創業達人／不只包包…哥賣的是態度！

2019-03-14 14:34

白色情人節送禮攻略 GODIVA精選3種甜蜜系列

2019-03-14 14:22

香港直飛西雅圖 3月31日起國泰每周4班

2019-03-14 12:50

精美藝術裝置原本是廢鐵 「鐵布魯的異想世界」登場

2019-03-14 12:23

2019日本賞櫻最新招！這7家飯店的「空氣賞櫻」旅人必追

2019-03-14 12:02

0.5折起 ARTIFACTS特賣會 就這2天了快衝

2019-03-14 12:00

吃藥增勃起硬度過情人節 誇大遭衛生局開罰

2019-03-14 11:53

中華郵政推成語郵票 「愛屋及烏」原來是他講的

2019-03-14 11:49

骨科醫師海底攝影展 脫下白袍教大家如何拍出海底美景

2019-03-14 11:43
看更多

熱門文章

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50

集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23

6格蓋章就醫紀錄紙卡超懷念！網回憶：看病從A換到Z卡

2019-03-14 17:35

憂鬱過勞死的前一步，就是腦疲勞！台大醫師：AI世代來臨，上班族要拒絕的5件事

2019-03-15 07:56

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

2019-03-15 07:45

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

2019-03-15 00:08

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

台鐵基隆七堵間電纜線槽冒煙 大誤點基隆站擠滿人

2019-03-15 09:06

遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58

每日星座運勢／獅子打扮提升桃花運 事業獲得肯定

2019-03-15 00:00

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

無印良品560項商品再降價！降幅約15%

2019-03-14 16:56

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

彭啟明：雨勢將減緩 周末轉晴回溫

2019-03-15 07:29

中風警訊FAST口訣 把握黃金治療3小時

2019-03-14 16:18

館長花250萬帶員工遊泰國 網友羨：還有缺員工嗎

2019-03-15 11:32

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

10個問題符合幾項？不喝水又愛重口味 小心腎臟病上身

2019-03-14 16:58

教改亂 K-12全學制私校更夯 從幼園念到高中

2019-03-14 22:47

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

國內速食業嗶起來！麥當勞全台啟用悠遊卡等四票證支付

2019-03-15 11:36

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

金門發現第3隻海漂豬檢體呈陽性 明將全面採血

2019-03-14 20:33

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

烈嶼海漂豬染非洲豬瘟 明起豬肉產品禁止攜大金門

2019-03-14 22:04

電纜線冒煙起火台鐵基隆站大誤點 台鐵：疑外力因素

2019-03-15 10:18

基隆平交道全停擺遮斷器升不起來 道路封改人工指揮

2019-03-15 10:55

理科太太涉違法廣告醫材 22日赴衛生局說明

2019-03-14 16:26

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

國中生恐失明 300萬救眼錢有了

2019-03-14 23:06

理科太太影片疑觸法 北市衛生局：當事人下周五說明

2019-03-14 16:57

影╱奇美醫院引進「抗癌新利器真光刀」 患者見證療效

2019-03-14 14:53

小確幸！今年統一發票獎 增開2組200元獎

2019-03-14 18:50

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top