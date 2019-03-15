LV全新古龍水 美到讓人一眼定情 開啟濱海度假的任意門

2019-03-15 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



繼2016年起陸續推出女香、男香以及香氛蠟燭之後，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將在4月11日於亞洲上市3款全新香氛，以夏日的黃、藍、綠三色主視覺，透過美好嗅覺體驗，一秒將人帶進海島度假的夏日國度。

秉持品牌的旅遊精神，路易威登香氛激發了追求美麗事物與澎湃情感的旅程，以度假的心情、無憂的風景捕捉豔陽、晴空、花園與海洋的香氣，上市3款全新的「Cologne Perfume」，兼具古龍水（Cologne）的自然與香水（Perfume）的細緻，尤其專注於清新柑橘和深層花香的氣味，分別命名為Sun Song、Cactus Garden與Afternoon Swim，宣告夏日的到來。這場香氣的旅行畫面朝著加州前進，沿著浪花拍擊的海岸線馳騁，可以看到衝浪者，晴空下有著繽紛多樣的街頭藝術表演，度假小屋的露台上放著仙人掌，到了夜晚還有閃爍霓虹與繁星輝映……像是小說或電影的氛圍，調香大師Jacques Cavallier Belletrud以此為靈感，設計出如空氣般輕盈的新作，香調結構以忠實展現一種花卉、一種植物或一種水果為主，追求純粹基本的香氣。

香氛包裝由多媒體藝術家Alex Israel設計，概念是一張空白畫布上盡情揮灑的色彩，摩登而復古，且深受故鄉「天使之城」洛杉磯的浸染。以「夏日（Summer）」為包裝主題的Sun Song，綻放橙花香，像陽光清脆的灑落在身上，也是太陽眼鏡或海面上反射的耀眼光芒，以柔和的麝香調和銳利的橙香，達成嗅覺的和諧旋律。

Cactus Garden包裝是以「漂泊（Desperado）」為主題的裝置藝術，流瀉著異國瑪黛茶香，散發令人感到安穩歡愉的柑橘果香，也像是走進一座不可思議的花園，交織錯綜複雜的熱帶雨林氛圍，遊走在鼻尖的是葉片的清晰香氣；伴奏的是佛手柑（bergamot）、檸檬草（lemongrass），挹注活力與能量。