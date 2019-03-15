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LV全新古龍水 美到讓人一眼定情 開啟濱海度假的任意門

2019-03-15 13:33聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

繼2016年起陸續推出女香、男香以及香氛蠟燭之後，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將在4月11日於亞洲上市3款全新香氛，以夏日的黃、藍、綠三色主視覺，透過美好嗅覺體驗，一秒將人帶進海島度假的夏日國度。

秉持品牌的旅遊精神，路易威登香氛激發了追求美麗事物與澎湃情感的旅程，以度假的心情、無憂的風景捕捉豔陽、晴空、花園與海洋的香氣，上市3款全新的「Cologne Perfume」，兼具古龍水（Cologne）的自然與香水（Perfume）的細緻，尤其專注於清新柑橘和深層花香的氣味，分別命名為Sun Song、Cactus Garden與Afternoon Swim，宣告夏日的到來。這場香氣的旅行畫面朝著加州前進，沿著浪花拍擊的海岸線馳騁，可以看到衝浪者，晴空下有著繽紛多樣的街頭藝術表演，度假小屋的露台上放著仙人掌，到了夜晚還有閃爍霓虹與繁星輝映……像是小說或電影的氛圍，調香大師Jacques Cavallier Belletrud以此為靈感，設計出如空氣般輕盈的新作，香調結構以忠實展現一種花卉、一種植物或一種水果為主，追求純粹基本的香氣。

香氛包裝由多媒體藝術家Alex Israel設計，概念是一張空白畫布上盡情揮灑的色彩，摩登而復古，且深受故鄉「天使之城」洛杉磯的浸染。以「夏日（Summer）」為包裝主題的Sun Song，綻放橙花香，像陽光清脆的灑落在身上，也是太陽眼鏡或海面上反射的耀眼光芒，以柔和的麝香調和銳利的橙香，達成嗅覺的和諧旋律。

Cactus Garden包裝是以「漂泊（Desperado）」為主題的裝置藝術，流瀉著異國瑪黛茶香，散發令人感到安穩歡愉的柑橘果香，也像是走進一座不可思議的花園，交織錯綜複雜的熱帶雨林氛圍，遊走在鼻尖的是葉片的清晰香氣；伴奏的是佛手柑（bergamot）、檸檬草（lemongrass），挹注活力與能量。

Afternoon Swim則藉由「新浪潮（New Waves）」的畫作為主題包裝，香氣取材西西里柳橙，展現飽滿多汁的清新氣息，中、後味是佛手柑、橘子香，三種香調的結合像是縱身一躍跳進感無垠大海中，讓仲夏的海洋的沖刷肌膚，調入些許生薑、伴隨綿密沉穩的龍涎香，像是回返岸上的雞尾酒，是幸福的微醺餘韻。

香氛包裝由多媒體藝術家Alex Israel設計，Afternoon Swim以...
香氛包裝由多媒體藝術家Alex Israel設計，Afternoon Swim以新浪潮的畫作為包裝主題。圖／LV提供
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LV推出三款全新的中性古龍水，是夏日度假的氛圍。圖／LV提供
LV推出三款全新的中性古龍水，是夏日度假的氛圍。圖／LV提供
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Sun Song綻放橙花香如同陽光灑落身上。圖／皆為LV提供
Sun Song綻放橙花香如同陽光灑落身上。圖／皆為LV提供
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Cactus Garden飄散著異國瑪黛茶香。圖／皆為LV提供
Cactus Garden飄散著異國瑪黛茶香。圖／皆為LV提供
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LV推出三款全新的中性古龍水，是夏日度假的氛圍。圖／LV提供
LV推出三款全新的中性古龍水，是夏日度假的氛圍。圖／LV提供
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Sun Song以夏日為包裝主題。圖／LV提供
Sun Song以夏日為包裝主題。圖／LV提供
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Afternoon Swim以西西里柳橙為主調，呈現飽滿多汁的清新氣息。圖／皆為...
Afternoon Swim以西西里柳橙為主調，呈現飽滿多汁的清新氣息。圖／皆為LV提供
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Cactus Garden包裝是以漂泊為主題的裝置藝術。圖／LV提供
Cactus Garden包裝是以漂泊為主題的裝置藝術。圖／LV提供
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LV全新三款古龍水的視覺形象是相當清新的度假氛圍。圖／LV提供
LV全新三款古龍水的視覺形象是相當清新的度假氛圍。圖／LV提供
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