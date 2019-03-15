補助中小學打造「美感廁所」 學生開心如廁

2019-03-15 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



國中小學生每天都要在校如廁，教育部國教署自104年度起補助地方政府辦理所轄國中小廁所改善工程，除了改善廁所管線漏水、避免地板濕滑及增加通風外，更加入「美感元素」的概念。至今已補助1106校、約3908間廁所，許多學校透過此項工程，讓廁所搖身一變成為「生活中最美的風景」，部分學校還成為校園新亮點，甚至有學生笑著說：「從此上廁所都開心了。」

位於花蓮縣壽豐鄉的溪口國小，學生多來自阿美族，學校發揮創意將廁所整修工程融入藝術與人文課程。由學生設計、繪製阿美族公仔，再將學生的設計圖稿轉換成馬賽克牆面，讓廁所整修成為課程，使馬賽克牆面成為學生參與廁所美學的印記。

此外，學生還設計蝴蝶牆面，融入在地的阿美族文化特色，並突顯蝴蝶校本課程的意象，讓學生一進廁所就有蝴蝶成群蝴蝶翩翩起舞的感受，強化蝴蝶課程的意象，也能提供美好舒適的如廁體驗。

溪口國小表示，本次廁所整修工程，除了改善原有採光及通風不佳、空間過小、門窗不良外，過程中與學生商討、對話，更是培養學生美感教育的重要過程，並共同打造屬於學生和學校的重要記憶。

棲身在雲林縣的文正國小則是另一個「美感廁所」的成功案例，學校廁所在整修後，轉變為明亮寬敞的空間，備有新穎環保的設備。在場地安全、人性化考量的設計下，在造型上不但充滿童趣、互動性，更搭配學校特色課程的意象設計，充分展現在地化的特色，再加上裝置藝術的畫龍點睛及腎蕨植栽區的點綴，讓整個廁所有如小公園般的充滿綠意與美感。不但有效改善師生如廁環境，更提供健康又舒適的五星級如廁空間。

文正國小表示，廁所完成整修之後，學校還規畫各班老師導覽介紹廁所的各項設備，並說明廁所改造理念，說明如廁禮儀，讓廁所變成教育一環。此外，廁所牆上還有品德故事及生態解說，也設置相關圖書角，提供師生在如廁過程中，另一層的享受。怪不得下課時間，學生此起彼落「我們一起去上廁所吧！」還有學生笑著說：「從此上廁所都開心了。」