百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨南霸天漢神百貨為重返榮耀，費時一年時間與品牌共同砸下20億重金改裝於今日正式開幕。漢神這回華麗轉身，精品樓層擴增至5個樓面，品牌一口氣增加至近50家，擁有28家高雄獨家精品，全球15大精品全數到位，首創頂級男士精品專區，試營運以來男士精品買氣竟比女裝精品還猛，讓百貨、精品業者見識到高雄男子時髦程度不輸女子那一面。

漢神百貨於1995年開幕，已邁向第25年，曾在10多年前創造超過百億元業績，之後隨著漢神巨蛋開幕，以及大立轉型精品百貨，以及其他商場加入市場，雖然近年台灣經濟景氣未見起色，百貨零售業買氣艱困，但漢神本館及巨蛋兩館逆勢成長，營業額年年創新高。

以去年來說，漢神巨蛋營業額達136.5億，漢神本館有68.5億，兩店在高雄百貨400億產值規模下市占早已過半，在高雄百貨撐起半邊天，漢神改裝後將以最完整的精品百貨格局，迎接高雄貴客，今年將全力攻佔80億業績。

漢神百貨集結全球15大國際精品，為南台灣引進BALENCIAGA、BURBERRY、BVLGARI、Cartier、CHANEL、CHAUMET、DIOR、FENDI、GUCCI、HERMES、LOUIS VUITTON、PRADA、TIFFANY & Co.、TOD’S、VALENTINO等一線精品。

漢神更在3樓設立獨立男性精品專區，包括BURBERRY、DIOR MEN、GUCCI、LOUIS VUITTON、PRADA等品牌。另外，BALENCIAGA、EMPORIO ARMANI、ISSEY MIYAKE則設立男女精品複合店。男士再也不用陪女士逛街而順便採買，而是擁有自己獨立的購物空間。