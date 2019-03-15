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百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13聯合報 記者江佩君╱即時報導

百貨南霸天漢神百貨為重返榮耀，費時一年時間與品牌共同砸下20億重金改裝於今日正式開幕。漢神這回華麗轉身，精品樓層擴增至5個樓面，品牌一口氣增加至近50家，擁有28家高雄獨家精品，全球15大精品全數到位，首創頂級男士精品專區，試營運以來男士精品買氣竟比女裝精品還猛，讓百貨、精品業者見識到高雄男子時髦程度不輸女子那一面。

漢神百貨於1995年開幕，已邁向第25年，曾在10多年前創造超過百億元業績，之後隨著漢神巨蛋開幕，以及大立轉型精品百貨，以及其他商場加入市場，雖然近年台灣經濟景氣未見起色，百貨零售業買氣艱困，但漢神本館及巨蛋兩館逆勢成長，營業額年年創新高。

以去年來說，漢神巨蛋營業額達136.5億，漢神本館有68.5億，兩店在高雄百貨400億產值規模下市占早已過半，在高雄百貨撐起半邊天，漢神改裝後將以最完整的精品百貨格局，迎接高雄貴客，今年將全力攻佔80億業績。

漢神百貨集結全球15大國際精品，為南台灣引進BALENCIAGA、BURBERRY、BVLGARI、Cartier、CHANEL、CHAUMET、DIOR、FENDI、GUCCI、HERMES、LOUIS VUITTON、PRADA、TIFFANY & Co.、TOD’S、VALENTINO等一線精品。

漢神更在3樓設立獨立男性精品專區，包括BURBERRY、DIOR MEN、GUCCI、LOUIS VUITTON、PRADA等品牌。另外，BALENCIAGA、EMPORIO ARMANI、ISSEY MIYAKE則設立男女精品複合店。男士再也不用陪女士逛街而順便採買，而是擁有自己獨立的購物空間。

漢神百貨也引進「飯店與購物商場合一」設計，從漢來大飯店Lobby便可直通漢神百貨，國際化商場形象再往前邁進一步。

漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為GUCCI，另也設有男士精品專區。圖／漢神提...
漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為GUCCI，另也設有男士精品專區。圖／漢神提供
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Dior在漢神百貨開設全新概念店，Dior men男裝專賣店首度登陸高雄。圖／漢...
Dior在漢神百貨開設全新概念店，Dior men男裝專賣店首度登陸高雄。圖／漢神提供
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漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為LV，另也設有男士精品專區。圖／漢神提供
漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為LV，另也設有男士精品專區。圖／漢神提供
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漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為BURBERRY，另也設有男士精品專區。圖／...
漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為BURBERRY，另也設有男士精品專區。圖／漢神提供
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漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為FENDI。圖／漢神提供
漢神百貨集結全球15大國際精品，圖為FENDI。圖／漢神提供
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