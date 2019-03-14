2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



2019年第一次的水逆悄悄的到來了，尤其是雙魚座的人最有感。本次的水逆從3月6日～3月28日，水星逆行，通常會影響到大家的溝通、情緒、交通、通訊、電器、消費、感情等問題。

以下盤點「水星逆行」最重災區的4個星座，要注意啦！

雙魚座

這回水星逆行的最重災區星座，有發現最近情緒都不好嗎？一直都比較低落，很容易出現負能量，而且也容易說錯話，為自己產生不必要的矛盾，容易犯低級的錯誤、丟三落四等。

就連電子產品都會讓人頭痛，可能是電腦突然壞了，手機突然摔碎了，而在感情上，都是糾纏不清。

貼心建議：不要因為水逆崩潰了！一定要想辦法讓開心，一直在負面情緒中，會讓自己不開心！可以看一些比較勵志的電影，來幫助遠離焦慮、釋放壓力。心情好起來，其它的事情也會跟著好轉。

雙子座

雙子座此次也是水逆的受災戶，特別注意在事業上的工作狀態，有心神不寧症狀，恨不得買了機票就往外跑。在工作的表現上，容易在表面上被察覺自己的漫不經心，加上近期的工作量突如其來的增加，壓力如潮水般的拍打上岸，「壓力」也就相對的比以往來得更大。

在工作上的各種因素導致雙子的工作效率、質量都不好，所以請多多注意近期，若要偷懶小放鬆，請先觀察你的四周吧！

貼心建議：為自己擬定一個休假計畫，告訴自己，忙完這波就可以好好去放鬆，給予自己一個目標。工作時，請保持精神奕奕、將工作效率提升，下班後再去找些休閒活動來充電，為自己釋放紓解壓力。

處女座

處女座水逆期間有溝通障礙的困擾，尤其在工作之中，總會說話不經易的就惹怒別人，甚至開個會，都覺得自己好像出不上意見。還要注意自己的冷漠態度，有時候也是激怒對方一大問題，容易變得非常不愉快，就吵架了。

貼心建議：在和別人溝通時，不要帶出自己情緒，即使當下的心情真的不好，也不要用太重的語氣和朋友、同事、上司、家人溝通，反而導致負面影響或意見不和，一定要控制自己，說話要經過大腦，不要口不擇言。

天蠍座

「財運」是這次天蠍座最重水逆的影響，例如偏財運不佳、賣東西算錯錢導致賠錢、以為撿到便宜的折扣就大買特買，這樣的金錢用度，天蠍座的你可能就真的中了「水逆」的下懷。請謹慎地思考再用錢的方面，是否要節省一點呢？

貼心建議：認真好好的工作吧！現在的你、踏實賺錢別東想西想就好了，若是身邊有多餘的錢，也別好像錢會咬你似的把它給花出去。切記，消費的時候請三思，真的怕自己控制不住，就把它存在銀行裡吧！

其它星座或多或少都會有所波及，大家千萬不要過度的緊張，適當的做好防範就好：

1.不要盲目的消費

2.不要因為寂寞，和前任糾纏不清

3.注意溝通方式

4.情緒不好時，適時的解放自己

5.遇到不開心的或生氣的時候，就找個相信的朋友好好的聊一聊，不要憋在心裡，反而會一直走不出來喔！