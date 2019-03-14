親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43聯合報 記者劉小川╱即時報導

2019年第一次的水逆悄悄的到來了，尤其是雙魚座的人最有感。本次的水逆從3月6日～3月28日，水星逆行，通常會影響到大家的溝通、情緒、交通、通訊、電器、消費、感情等問題。

以下盤點「水星逆行」最重災區的4個星座，要注意啦！

雙魚座

這回水星逆行的最重災區星座，有發現最近情緒都不好嗎？一直都比較低落，很容易出現負能量，而且也容易說錯話，為自己產生不必要的矛盾，容易犯低級的錯誤、丟三落四等。

就連電子產品都會讓人頭痛，可能是電腦突然壞了，手機突然摔碎了，而在感情上，都是糾纏不清。

貼心建議：不要因為水逆崩潰了！一定要想辦法讓開心，一直在負面情緒中，會讓自己不開心！可以看一些比較勵志的電影，來幫助遠離焦慮、釋放壓力。心情好起來，其它的事情也會跟著好轉。

雙子座

雙子座此次也是水逆的受災戶，特別注意在事業上的工作狀態，有心神不寧症狀，恨不得買了機票就往外跑。在工作的表現上，容易在表面上被察覺自己的漫不經心，加上近期的工作量突如其來的增加，壓力如潮水般的拍打上岸，「壓力」也就相對的比以往來得更大。

在工作上的各種因素導致雙子的工作效率、質量都不好，所以請多多注意近期，若要偷懶小放鬆，請先觀察你的四周吧！

貼心建議：為自己擬定一個休假計畫，告訴自己，忙完這波就可以好好去放鬆，給予自己一個目標。工作時，請保持精神奕奕、將工作效率提升，下班後再去找些休閒活動來充電，為自己釋放紓解壓力。

處女座

處女座水逆期間有溝通障礙的困擾，尤其在工作之中，總會說話不經易的就惹怒別人，甚至開個會，都覺得自己好像出不上意見。還要注意自己的冷漠態度，有時候也是激怒對方一大問題，容易變得非常不愉快，就吵架了。

貼心建議：在和別人溝通時，不要帶出自己情緒，即使當下的心情真的不好，也不要用太重的語氣和朋友、同事、上司、家人溝通，反而導致負面影響或意見不和，一定要控制自己，說話要經過大腦，不要口不擇言。

天蠍座

「財運」是這次天蠍座最重水逆的影響，例如偏財運不佳、賣東西算錯錢導致賠錢、以為撿到便宜的折扣就大買特買，這樣的金錢用度，天蠍座的你可能就真的中了「水逆」的下懷。請謹慎地思考再用錢的方面，是否要節省一點呢？

貼心建議：認真好好的工作吧！現在的你、踏實賺錢別東想西想就好了，若是身邊有多餘的錢，也別好像錢會咬你似的把它給花出去。切記，消費的時候請三思，真的怕自己控制不住，就把它存在銀行裡吧！

其它星座或多或少都會有所波及，大家千萬不要過度的緊張，適當的做好防範就好：

1.不要盲目的消費

2.不要因為寂寞，和前任糾纏不清

3.注意溝通方式

4.情緒不好時，適時的解放自己

5.遇到不開心的或生氣的時候，就找個相信的朋友好好的聊一聊，不要憋在心裡，反而會一直走不出來喔！

水星逆行星座偏財運
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

歐陽娜娜和張栢芝 春日小清新這樣穿

2019-03-14 21:06

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

法式甜點新風潮 巴黎十五推出門市限定「草莓泡芙」

2019-03-14 20:58

筆記本和筆也穿條紋衫！文青必須擁有的萬寶龍女性專屬文具

2019-03-14 20:21

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

「暗黑妖女」變白衣仙子 裘莉、伊娃葛林同場比美

2019-03-14 19:59

MARYLING春夏女裝是一場跳島旅行 洋溢地中海的熱情與色彩

2019-03-14 19:54

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

HaaT春夏服裝是尼羅河的日光與樹影 把手做工藝的溫煦穿在身上

2019-03-14 18:54

春夏化妝品展人潮擠爆 花100元扭蛋抽5千元美甲禮盒、現場霧眉超划算

2019-03-14 18:35

千年一遇美女棋士黑嘉嘉 逛APUJAN挑戰袍有這幾點必備

2019-03-14 18:28

貴賓狗、紅唇妞太搶戲 林志玲穿花洋裝應戰

2019-03-14 17:57

大金空調2019再升級！先進科技＋多元商品創造空間新價值

2019-03-14 17:54

台北春夏國際美妝展　豐富展品逛到眼花撩亂

2019-03-14 17:18

快時尚GU開進板橋大遠百 首3日雙北市民獨享95折

2019-03-14 17:09

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

越貴越愛？！ 頂級酒櫃會聽人話 床頭櫃變身小冰箱

2019-03-14 15:16

35周年代表作 皮夾包

2019-03-14 15:04

白色情人節浪漫開幕 銀座白石台南新天地登場

2019-03-14 14:47

國泰航空推官網限時優惠 來回西雅圖19190起

2019-03-14 14:34

創業達人／不只包包…哥賣的是態度！

2019-03-14 14:34

白色情人節送禮攻略 GODIVA精選3種甜蜜系列

2019-03-14 14:22

香港直飛西雅圖 3月31日起國泰每周4班

2019-03-14 12:50

精美藝術裝置原本是廢鐵 「鐵布魯的異想世界」登場

2019-03-14 12:23

2019日本賞櫻最新招！這7家飯店的「空氣賞櫻」旅人必追

2019-03-14 12:02

0.5折起 ARTIFACTS特賣會 就這2天了快衝

2019-03-14 12:00

吃藥增勃起硬度過情人節 誇大遭衛生局開罰

2019-03-14 11:53

中華郵政推成語郵票 「愛屋及烏」原來是他講的

2019-03-14 11:49

骨科醫師海底攝影展 脫下白袍教大家如何拍出海底美景

2019-03-14 11:43

全台賣出最多「白蘆筍」的餐廳是這家！每季2千支 高度等同101

2019-03-14 11:33

超美拍！史上最大的KAWS 即將游進維多利亞港

2019-03-14 11:13

圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44

ALLSAINTS春夏新裝既有個性又浪漫 章廣辰、傅昱一穿上就不想脫

2019-03-14 10:02

原住民美食再創新 小米披薩唯有屏東吃得到

2019-03-14 07:42

速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿　瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30

Food帶路吃／JL Studio主廚 亞洲最值得關注新星

2019-03-14 00:04
看更多

熱門文章

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

民航局宣布 即日起停飛波音737-8和737-9

2019-03-14 19:50

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

6格蓋章就醫紀錄紙卡超懷念！網回憶：看病從A換到Z卡

2019-03-14 17:35

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

理科太太影片觸法？ 北衛生局：下午請經紀人說明

2019-03-14 13:24

鋒面通過 今下雨變涼、日夜溫差大

2019-03-14 05:10

集資嬰兒枕標榜「穩睡顧型」 醫師千字批「殺嬰」

2019-03-14 20:23

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

遠赴異鄉學中文 哥倫比亞女孩自認「外國長相的呆灣郎」

2019-03-14 17:58

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

海飄豬確診非洲豬瘟！小金門豬產品暫禁運金門

2019-03-14 18:47

圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

無印良品560項商品再降價！降幅約15%

2019-03-14 16:56

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

國際油價大漲免驚！這個原因讓下周國內汽油僅小漲

2019-03-14 12:23

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／五月天太老了？

2019-03-14 06:00

「理科太太」代言出包 衛福部長：不可取將開罰

2019-03-14 11:38

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

準備開搶衛生紙 全聯83項紙品15日起買一送一

2019-03-14 10:55

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

金門發現第3隻海漂豬檢體呈陽性 明將全面採血

2019-03-14 20:33

【親子互動】蔡宛芳／溜滑梯和跳跳床

2019-03-14 06:00

麻疹疫苗 38至48歲不全面補打

2019-03-14 00:16

東京櫻花3月21日開！大阪24日接力 日本櫻花最新動態

2019-03-13 18:17

中風警訊FAST口訣 把握黃金治療3小時

2019-03-14 16:18

男子瘋狂重訓2天 竟診斷出橫紋肌溶解症

2019-03-14 14:33

理科太太影片疑觸法 北市衛生局：當事人下周五說明

2019-03-14 16:57

只有零下4.2度！玉山今晨下雪

2019-03-14 08:29

10個問題符合幾項？不喝水又愛重口味 小心腎臟病上身

2019-03-14 16:58

影╱奇美醫院引進「抗癌新利器真光刀」 患者見證療效

2019-03-14 14:53

小確幸！今年統一發票獎 增開2組200元獎

2019-03-14 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top