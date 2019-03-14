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睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找　多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09聯合報 記者陳立儀╱即時報導

你有睡不著、睡不好的困擾嗎？根據統計，在全球失眠國家中台灣排第二，超過兩成的人有睡眠困擾，IKEA表示，一天之中約有1／3的時間待在臥室，改造臥室環境有助於放鬆壓力、提升睡眠品質，特別推薦「五感放鬆法」，透過3招讓臥室空間更井然有序、紓壓迎接好眠，同時多款床墊及寢具再創低價，降幅高達3成，HÖVÅG獨立筒彈簧床墊特價9千元有找，是換新床的好時機。

●第1招：選對收納櫃　解決臥室視覺亂源

凌亂的臥室是心情煩躁的潛藏因子，而大量的衣服雜物正是亂源所在，IKEA PLATSA系統衣櫃可以依據收納需求與空間大小自由組合，搭配出個人專屬的超強衣物收納系統，讓空間瞬間變清爽；新品NORDMELA抽屜櫃為低調有質感的黑藍色系，除了有寬敞的抽屜可收納衣物，另附吊衣桿，可將穿過一次卻又還不需要洗的衣褲掛起來，拯救傳說中臥室那把永遠掛滿衣服的椅子。

●第2招：收納超強神器　小物爆量也能迅速歸位

妥善分類才能維持整潔，不會因為翻找東西讓空間變雜亂，IKEA推薦3大類收納神器：第1類是美觀實用的收納盒，可以堆疊增加收納空間，像是柔軟布質搭配竹蓋的RABBLA附蓋收納盒，有不同尺寸可供選擇；材質輕巧、色彩繽紛的ANGELÄGEN收納盒充滿春夏活潑氣息，不用時還可摺疊收起節省空間。

第2類是分隔盒，能將物品依屬性分類，方便管理與找尋。化妝台搭配SVASP系列收納盒，可配合化妝品尺寸彈性拆下隔板，維持桌面整潔；STUK系列有分隔收納盒、7格掛袋與各種不同尺寸的附拉鍊收納盒，7格掛袋可用來增加收納空間，其他尺寸的收納盒則方便做衣櫃內的物件分類，也可做為床底收納，專門放置換季的寢具與衣物；壓製毛氈材質的RAGGISAR收納盤適合收藏飾品、手表等配件。

第3類是收放兒童玩具的快速收納櫃，對於家長來說，散布滿地的兒童玩具不僅是亂源，而且通常上一秒收好、下一秒又會再自動增生，IKEA推薦TROFAST收納組合，包含堅固的木質櫃框和輕巧鮮豔的塑膠收納盒，讓孩子可以輕鬆拉出、搬移和放回，收納也可以變成遊戲。

●第3招：五感助眠再加分　放鬆身心更好睡

臥室空間收納整齊之後，再從燈光、氣味、隔音、寢具等方面增添舒適感，讓身心五感都放鬆。像是SINNERLIG吊燈能在室內投射竹編光影，營造度假般的悠閒氛圍，童趣造型的新品ÄNGARNA LED桌燈光源柔和，適合當做睡前的照明；混和薰衣草、蜂蜜和木頭的NJUTNING香氛枝條可放在花瓶中當擺飾，舒服的氣味也令人放鬆。

依個人身形及喜好挑選軟硬適中的床墊，搭配適當的枕頭能減輕肩頸酸痛，今年IKEA有多款床墊再創低價，推薦HÖVÅG獨立筒彈簧床墊，原價12,900元、特價8,990元。

兒童玩具可使用IKEA TROFAST收納組合，堅固的木質櫃框搭配輕巧鮮豔的塑膠...
兒童玩具可使用IKEA TROFAST收納組合，堅固的木質櫃框搭配輕巧鮮豔的塑膠收納盒，讓孩子可以輕鬆拉出、搬移和放回。圖／IKEA提供
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IKEA PLATSA系統衣櫃可依據收納需求與空間大小自由組合，搭配出個人專屬的超強衣物收納系統。圖／IKEA提供
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IKEA STUK系列有分隔收納盒、7格掛袋與各種不同尺寸的附拉鍊收納盒。圖／IKEA提供
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IKEA HÖVÅG獨立筒彈簧床墊（深灰色），原價12,900元、特價8,990元，價格會因顏色或材質選項而改變。圖／IKEA提供
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具復古圓點圖案的KROKUSLILJA靠枕，舒適又能增添臥室的清爽視覺。圖／IKEA提供
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IKEA推薦「五感放鬆法」，運用3招改善臥室空間，紓壓迎接好眠。圖／IKEA提供
IKEA推薦「五感放鬆法」，運用3招改善臥室空間，紓壓迎接好眠。圖／IKEA提供
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LANGSTED短毛地毯有不同顏色和尺寸可拼裝，避免噪音干擾睡眠，也能成為風格配飾。圖／IKEA提供
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IKEA新品NORDMELA抽屜櫃附吊衣桿，拯救傳說中臥室那把永遠掛滿衣服的椅子，售價6,990元。圖／IKEA提供
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RABBLA附蓋收納盒，售價699元。圖／IKEA提供
RABBLA附蓋收納盒，售價699元。圖／IKEA提供
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