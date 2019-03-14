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木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13聯合報 記者曾智緯╱即時報導

羅馬與北京之後，義大利品牌寶格麗（BVLGARI）也將從即日起至3月16日在台北的微風南山藝文展演中心，舉辦WILD POP頂級珠寶暨腕表展。為此，寶格麗還邀請了有著最強星二代封號的木村光希Kōki前來站台，為這場盛會增添話題。

木村光希Kōki以黑色胸部挖空的禮服小露性感，現身寶格麗的WILD POP頂級珠寶暨腕表展，搭配了WILD POP系列的耳環和戒指，身上行頭約1,190萬元。還提到左手配戴的B. Zero 1黑陶瓷戒指別具意義，Kōki說「這枚戒指是我收到的第一個寶格麗，是媽媽送我的出道禮物，對我來說就像是幸運符」。而在參觀過展覽後，Kōki對於其中的麥克風造型胸針覺得「充滿童趣、以及想像力」，讓她留下深刻印象。

由於當天是白色情人節，Kōki還很感性的表示「情人節最好的禮物就是在這個時間來到台北，這是一個很棒的經驗」，替品牌做足了面子。另外，首度造訪台灣的木村光希Kōki對台北一切都感到很新鮮，除了昨天有小逛了一些傳統的區域，她還表示「希望剩下在台北的時間，能夠嚐嚐不同的甜點」，言談之中難掩小女孩般的純真。

由於在八〇年代時，品牌的第三代傳人定居紐約和普普藝術大師Andy Warhol先生成為摯友，而且還曾公開表示他每到羅馬，必定造訪寶格麗精品店，因為「它是最重要的當代藝術博物館」。為了紀念這一段難得的友誼，因此這系列珠寶便是向Andy Warhol致敬，不少新品的概念都是來自他的創作，包括了貓、蝴蝶或是高跟鞋，都以具象或抽象的手法，融入於高級珠寶的設計中。

WILD POP MUSIC系列頂級珍珠與鑽石耳環，約300萬元。圖／BVLGA...
WILD POP MUSIC系列頂級珍珠與鑽石耳環，約300萬元。圖／BVLGARI提供
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木村光希Kōki為寶格麗獻出台灣處女行，替WILD POP頂級珠寶展站台，吸引大...
木村光希Kōki為寶格麗獻出台灣處女行，替WILD POP頂級珠寶展站台，吸引大批媒體前來拍攝。記者徐兆玄／攝影
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木村光希Kōki為寶格麗獻出台灣處女行，替WILD POP頂級珠寶展站台，吸引大...
木村光希Kōki為寶格麗獻出台灣處女行，替WILD POP頂級珠寶展站台，吸引大批媒體前來拍攝。記者徐兆玄／攝影
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木村光希Kōki為寶格麗獻出台灣處女行，替WILD POP頂級珠寶展站台，吸引大...
木村光希Kōki為寶格麗獻出台灣處女行，替WILD POP頂級珠寶展站台，吸引大批媒體前來拍攝。記者徐兆玄／攝影
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WILD POP ANDY WARHOL系列頂級彩寶項鍊，約704萬元。圖／BV...
WILD POP ANDY WARHOL系列頂級彩寶項鍊，約704萬元。圖／BVLGARI提供
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WILD POP ANDY WARHOL系列頂級彩寶胸針，約410萬元。圖／BV...
WILD POP ANDY WARHOL系列頂級彩寶胸針，約410萬元。圖／BVLGARI提供
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WILD POP POP 80s系列
WILD POP POP 80s系列 "U.F.J. Unidentified Flying Jewel"頂級綠玉髓戒指，約230萬元。圖／BVLGARI提供
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珠寶羅馬情人節
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

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