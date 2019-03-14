木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在羅馬與北京之後，義大利品牌寶格麗（BVLGARI）也將從即日起至3月16日在台北的微風南山藝文展演中心，舉辦WILD POP頂級珠寶暨腕表展。為此，寶格麗還邀請了有著最強星二代封號的木村光希Kōki前來站台，為這場盛會增添話題。

木村光希Kōki以黑色胸部挖空的禮服小露性感，現身寶格麗的WILD POP頂級珠寶暨腕表展，搭配了WILD POP系列的耳環和戒指，身上行頭約1,190萬元。還提到左手配戴的B. Zero 1黑陶瓷戒指別具意義，Kōki說「這枚戒指是我收到的第一個寶格麗，是媽媽送我的出道禮物，對我來說就像是幸運符」。而在參觀過展覽後，Kōki對於其中的麥克風造型胸針覺得「充滿童趣、以及想像力」，讓她留下深刻印象。

由於當天是白色情人節，Kōki還很感性的表示「情人節最好的禮物就是在這個時間來到台北，這是一個很棒的經驗」，替品牌做足了面子。另外，首度造訪台灣的木村光希Kōki對台北一切都感到很新鮮，除了昨天有小逛了一些傳統的區域，她還表示「希望剩下在台北的時間，能夠嚐嚐不同的甜點」，言談之中難掩小女孩般的純真。