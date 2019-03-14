MARYLING春夏女裝是一場跳島旅行 洋溢地中海的熱情與色彩

2019-03-14 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



義大利女裝MARYLING發表2019春夏新裝，用島嶼度假（Island Escape）為主題，以飄逸的服裝展開一場跳島冒險，保留針織、雪紡、棉質的基調，運用島嶼的各式風景與特質，轉換為細節的巧思。

MARYLING每一季都會以一位女神和一位建築大師做為發想，春夏季是以九○年代超模克勞蒂亞．雪佛（Claudia Schiffer）的作風和建築師高第（Antoni Gaudi）的創作為靈感藍本，加上希臘島嶼得元素，呈現出現代女性摩登浪漫的風情。