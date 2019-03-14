MARYLING春夏女裝是一場跳島旅行 洋溢地中海的熱情與色彩
義大利女裝MARYLING發表2019春夏新裝，用島嶼度假（Island Escape）為主題，以飄逸的服裝展開一場跳島冒險，保留針織、雪紡、棉質的基調，運用島嶼的各式風景與特質，轉換為細節的巧思。
MARYLING每一季都會以一位女神和一位建築大師做為發想，春夏季是以九○年代超模克勞蒂亞．雪佛（Claudia Schiffer）的作風和建築師高第（Antoni Gaudi）的創作為靈感藍本，加上希臘島嶼得元素，呈現出現代女性摩登浪漫的風情。
透過建築比例與結構，MARYLING的新品融入島嶼的色彩和景觀，在春夏季發展出4個小主題，表現出地中海地區的春日舒心景象。Cretan Mist系列是克里特島的風土，顏色是粉嫩的藍綠色系，精巧的荷葉邊象徵海上的浪花，雪紡、棉質異材質拼接的長裙上，有著連綿的石板路印花；黑白色系的Geo Pelike系列，運用雅典古代雙耳陶瓷瓶做為裙裝印花，加上刺繡設計；丹寧為主調的Mosaic則揉合馬賽克圖樣，以多彩圖案和幾何線條打造自由灑脫的輪廓；Olympus系列洋溢著活潑的氛圍，格紋與棋盤圖案為主，明亮的紅、橘色為服裝帶來更奔放的表情。
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