一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多人對於近日的氣候忽冷忽熱，一下子出太陽，一下子下大雨，肌膚問題層層冒出，這回再也不用擔心了。Kiehl’s契爾氏這回推出神奇金盞花系列的金盞花精萃亮采水凝霜，就能挽救各種肌膚問題，特別是不聽話又乾燥的肌膚，只要一抹上去就「爆水」，讓肌膚保溼度、修護度都加倍，難怪被暱稱為「爆水霜」，4月1日全台上市，還是全球首賣。

過去大家都知道契爾氏的金盞花化妝水，因為具有消炎、殺菌等效用，超多消費者指名一定要有一瓶，也被稱為「天然的肌膚修護使者」，使用在臉上，能讓肌膚達到一定的穩定性外，還能緩解氣候反復無常出現的小狀況。

因此契爾氏再加碼，全新推出的金盞花精萃亮采水凝霜，把金盞花精萃封存在水凝霜體之中，擦上時，輕盈沒負擔，而且馬上爆出精萃，有著最高濃度的金盞花精萃，提供肌膚保濕與穩定，搭配洋甘菊能鎮靜肌膚，面對換季、太乾燥時，都是超強的保護武器。

該如何使用金盞花化妝水與爆水霜呢？可先使用金盞花植物精華化妝水，鎮靜舒緩肌膚，調理油光粉刺，讓膚況更穩定，再加上金盞花精萃亮采水凝霜，能保濕補水，肌膚加倍水潤透亮．

想要入手金盞花爆水霜，母親節檔期正是時候，契爾氏祭出超級特惠組「神奇金盞花系列」，內含金盞花化妝水、爆水霜、潔面泡泡凝露、金盞花蘆薈精華保濕凍膜等，原價3,690元、特價3,100元，一口氣收藏全系列。