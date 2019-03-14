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一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化　「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46聯合報 記者劉小川╱即時報導

許多人對於近日的氣候忽冷忽熱，一下子出太陽，一下子下大雨，肌膚問題層層冒出，這回再也不用擔心了。Kiehl’s契爾氏這回推出神奇金盞花系列的金盞花精萃亮采水凝霜，就能挽救各種肌膚問題，特別是不聽話又乾燥的肌膚，只要一抹上去就「爆水」，讓肌膚保溼度、修護度都加倍，難怪被暱稱為「爆水霜」，4月1日全台上市，還是全球首賣。

過去大家都知道契爾氏的金盞花化妝水，因為具有消炎、殺菌等效用，超多消費者指名一定要有一瓶，也被稱為「天然的肌膚修護使者」，使用在臉上，能讓肌膚達到一定的穩定性外，還能緩解氣候反復無常出現的小狀況。

因此契爾氏再加碼，全新推出的金盞花精萃亮采水凝霜，把金盞花精萃封存在水凝霜體之中，擦上時，輕盈沒負擔，而且馬上爆出精萃，有著最高濃度的金盞花精萃，提供肌膚保濕與穩定，搭配洋甘菊能鎮靜肌膚，面對換季、太乾燥時，都是超強的保護武器。

該如何使用金盞花化妝水與爆水霜呢？可先使用金盞花植物精華化妝水，鎮靜舒緩肌膚，調理油光粉刺，讓膚況更穩定，再加上金盞花精萃亮采水凝霜，能保濕補水，肌膚加倍水潤透亮．

想要入手金盞花爆水霜，母親節檔期正是時候，契爾氏祭出超級特惠組「神奇金盞花系列」，內含金盞花化妝水、爆水霜、潔面泡泡凝露、金盞花蘆薈精華保濕凍膜等，原價3,690元、特價3,100元，一口氣收藏全系列。

如果肌膚比較多粉刺，那就可以改買金盞花化妝水＋亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜特惠組，原價3,270元，特價2,650元。

清爽保濕組：冰河醣蛋白-無油清爽凝凍50ml、冰河保濕-無油清爽潔面慕斯 150...
清爽保濕組：冰河醣蛋白-無油清爽凝凍50ml、冰河保濕-無油清爽潔面慕斯 150ml、冰河保濕無油潔面慕斯 30ml、冰河保濕無油化妝水 40ml、超彈潤青春水精華 5ml、原價2560元、特價2080元。圖／契爾氏提供
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金盞花精萃亮采水凝霜被暱稱「爆水霜」，原本是霜狀，一抹上臉就爆水。圖／契爾氏提供
金盞花精萃亮采水凝霜被暱稱「爆水霜」，原本是霜狀，一抹上臉就爆水。圖／契爾氏提供
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Kiehl’s契爾氏推出神奇金盞花系列的金盞花精萃亮采水凝霜，50ml、1650...
Kiehl’s契爾氏推出神奇金盞花系列的金盞花精萃亮采水凝霜，50ml、1650元。圖／契爾氏提供
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金盞花明星組：金盞花植物精華化妝水250ml、金盞花精萃亮采水凝霜50ml、金盞花蘆薈精華保濕凍膜14ml、金盞花植物精華化妝水40ml、金盞花潔面泡泡凝露30ml、原價3690元、特價3100元。圖／契爾氏提供
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