「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％
在萬物皆漲唯有薪水不漲的年代，MUJI無印良品再次宣布調降售價，簡直是佛心來著！即日起約有近560項商品實施新價格，平均降幅約15%，從衣料服飾、家具、生活用品、美妝保養品到文具等日常生活基本品都有。業者表示，透過持續改良商品設計與檢視製作流程，選擇適合素材並顧及地球環境，希望更親民的價格能夠讓消費者容易入手，一年會推出兩次降價，每次都會有300～600款不等的商品。
在MUJI無印良品本波降價名單的服飾類中，撥水加工有機棉舒適基本便鞋、撥水加工有機棉舒適休閒鞋都從原價990元調降為890元，皆可以省下100元；男印度棉節紗圓領短袖T恤從原價650元調降為450元，男法國亞麻長褲從原價1,590元調降為1,390元；女法國亞麻舒適寬擺八分褲從原價1,590元調降為1,390元，女印度棉節紗天竺圓領短袖T恤從原價450元調降為350元。。
在家用與生活雜貨方面，自由組合層架系列平均降幅達5%，棉麻聚酯收納系列均降幅達10%，聚丙烯密閉式便當盒系列降幅約20%；尼龍網狀洗衣籃從原價810元調降為590元，壓克力冷水筒2L從原價390元調降為290元，聚氨酯三層海綿3入從原價160元調降為129元。
降價的還有文具與小物，像是滑翔傘布旅行分類可折收納袋系列降幅約17%，微粒貼身靠枕系列降幅約10%，計算機系列降幅約6%；洗臉用網狀起泡網從原價60元調降為39元，PP按壓螢光筆系列從原價55元調降為45元，一年可熱銷12萬盒的棉花棒從原價60元調降為49元。
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