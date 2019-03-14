HaaT春夏服裝是尼羅河的日光與樹影 把手做工藝的溫煦穿在身上
創立於2000年的HaaT，是三宅一生Issey Miyake體系當中最深究工藝的品牌，從棉質的舒適感為出發，藉由布料研發、創新，表現服裝的各種可能性，並以手工的溫暖打造細節堆砌的精緻感。
HaaT源自梵語「村落市集」的意思，用以象徵品牌是承接各文化藝術的載體，由多樣技法、織品與工藝匯聚而成，發音也近似英語的心（Heart），寓意布料由日本工匠發想、製造所挹注的溫暖人性；也形似梵語手（HaaTH），代表著品牌也有許多印度百年傳承工藝的限量製品，結合心意和手做，打造品牌設計總監皆川魔鬼子（Makiko Minagawa）專注於衣料觸覺、藝術的形象。
今年春夏HaaT也從布料看世界，以尼羅河文化「Nile Valley」為主題，用印花、布料、手工的織造賦予布料不同視野，讓每個人都能從中找到獨屬於己的異國文化和風情，同時以《力量邊緣（At the Edges of Power）》非洲肖像攝影集為靈感，透過鮮活色彩層次、立體緹花、針織圖騰等打造日光、樹影等夏日的風景。而品牌的經典「京都縐織」商品，則是將百分百棉質原料透過捻織、熱水浸泡、塑形等過程，開發全新薄透、輕盈、親膚的面料，融入京都優雅雋永的色澤，而品牌也在台北遠企天碟廣場推出展覽活動，闡述HaaT特質與風貌，展期將至4月16日止。
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