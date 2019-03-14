HaaT春夏服裝是尼羅河的日光與樹影 把手做工藝的溫煦穿在身上

2019-03-14 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



創立於2000年的HaaT，是三宅一生Issey Miyake體系當中最深究工藝的品牌，從棉質的舒適感為出發，藉由布料研發、創新，表現服裝的各種可能性，並以手工的溫暖打造細節堆砌的精緻感。

HaaT源自梵語「村落市集」的意思，用以象徵品牌是承接各文化藝術的載體，由多樣技法、織品與工藝匯聚而成，發音也近似英語的心（Heart），寓意布料由日本工匠發想、製造所挹注的溫暖人性；也形似梵語手（HaaTH），代表著品牌也有許多印度百年傳承工藝的限量製品，結合心意和手做，打造品牌設計總監皆川魔鬼子（Makiko Minagawa）專注於衣料觸覺、藝術的形象。