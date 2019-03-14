春夏化妝品展人潮擠爆 花100元扭蛋抽5千元美甲禮盒、現場霧眉超划算

2019-03-14 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



第29屆春夏國際美容化妝品展3月14日在台北世貿一館盛大開幕，首日就吸引2.3萬人進場搶購，也認識最新的美容趨勢。今年除了化妝品外，還有一大區的「美睫／紋繡」專區，讓民眾現場體驗飄眉、霧眉、根眉、絲絨眉、韓式半永久眉等，快趁周末到世貿一館參加吧。

主辦單位表示，化妝品首日人潮比去年多了24%，首日有彩妝大師小凱老師、藝人許維恩，為美容沙龍品牌RICA站台。3月15日14點30分，則有蔡詩芸現身擔任「Lipaddict唇癮」的一日店長。

為持續吸引人潮，今年有更多廠商推出破盤下殺的商品，譬如NAFFY NAIL推出「光撩美甲片」，10分鐘就能做光撩指甲，這次展覽首度開賣，花100元扭蛋，有機會抽中價值4,999元的美甲禮盒。

另外熱銷商品包括SHO-BI台灣妝美堂，帶來連續3年獲得屈臣氏HWB Awards健康美麗大賞的隱形眼鏡「DECORATIVE」，最夯的琥珀色一開展就賣到缺貨，展場價格甚至比一般開架藥妝店還便宜，且現場購買SHO-BI商品，馬上折100元。

其他持續必搶商品還有Dreamhound 深層煥白雪絨花光綻煥白精華30ml原價2090元、展場價630元，CANMAKE 柔光煥發眼彩霜原價290元、展場價199元等。

這回美容展上，還有不少美甲、美睫與眉毛相關的業者參展，而且風格多元，幾乎各種美甲、美睫與紋眉、霧眉等相關手法、商品都有，主辦單位提醒消費者，要記得多比較與比價，一定能用最便宜的金額，一次買齊半年用的商品。