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千年一遇美女棋士黑嘉嘉 逛APUJAN挑戰袍有這幾點必備

2019-03-14 18:28聯合報 記者江佩君╱即時報導

被日本圍棋界封為「千年一遇的美女棋士」的黑嘉嘉，今日擔任APUJAN微風期間限定店一日品牌大使，黑嘉嘉穿上APUJAN藍色絲質襯衫洋裝，這件剛好是她喜愛的領子設計，她說「下棋比賽時需要長時間專注在棋盤上，穿著舒適的布料很重要，這件洋裝剛好結合絲質與東西方的設計，穿起來俐落優雅，若要選比賽戰袍，這會是我很喜歡的款式。」

在APUJAN創意總監詹朴的眼中，「黑嘉嘉雖然外表看起來是個鄰家女孩，但面對國際競技賽事，其實內心需具備很強大力量與縝密思考，充滿鬥志與好勝心，她這個特質，讓我很想讓她穿著APUJAN的服裝，看能不能讓她展現不同的面貌。」

黑嘉嘉對APUJAN服裝的第一印象為何？她說「詹朴很多設計的靈感來自於文學，我覺得他的服裝設計靈感非常特別，很喜歡透過服裝傳達的故事性。」

APUJAN春季期間限定店即日起至5月31日在台北微風廣場本館2樓展開，店裝以2019春夏系列主題「那些消逝中的奇異生物」詮釋奇幻童話的春季氛圍，店內可見呼應主題元素的3D列印裝置，像是曾經存在卻逐漸消逝的生物如石虎、大角鹿、櫻花鉤吻鮭、人魚、樹精、恐龍等。藉由不同的表現形式，出現在服裝的印花上或視覺陳列上。

春夏服裝設計主題以數位印花形式印製在絲質布料上，並以更適合春夏氣候的針織服飾，展現針織衣物的更多可能性。春季限定店期間還會推出限量商品石虎別針組合，石虎別針組合中有品牌經典元素鑰匙與玫瑰花，可為服飾加入更多趣味變化。

APUJAN品牌一日大使黑嘉嘉（左）與設計總監詹朴。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌一日大使黑嘉嘉（左）與設計總監詹朴。圖／APUJAN提供
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APUJAN春夏新裝「那些消逝中的奇異生物」。圖／APUJAN提供
APUJAN春夏新裝「那些消逝中的奇異生物」。圖／APUJAN提供
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石虎別針組合中有品牌常見元素鑰匙玫瑰花，850元。圖／APUJAN提供
石虎別針組合中有品牌常見元素鑰匙玫瑰花，850元。圖／APUJAN提供
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期間限定石虎別針組合，850元。圖／APUJAN提供
期間限定石虎別針組合，850元。圖／APUJAN提供
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美女棋士黑嘉嘉擔任APUJAN期間限定店一日大使。圖／APUJAN提供
美女棋士黑嘉嘉擔任APUJAN期間限定店一日大使。圖／APUJAN提供
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APUJAN 2019春夏時裝系列。圖／APUJAN提供
APUJAN 2019春夏時裝系列。圖／APUJAN提供
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黑嘉嘉參觀APUJAN最新春夏服飾。圖／APUJAN提供
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APUJAN於微風廣場本館2樓展開春季期間限定店。圖／APUJAN提供
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APUJAN 2019春夏時裝系列。圖／APUJAN提供
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黑嘉嘉石虎
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