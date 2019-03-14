貴賓狗、紅唇妞太搶戲 林志玲穿花洋裝應戰
2019-03-14 17:57
聯合報 記者吳曉涵
╱即時報導
旅行是許多人心中最好的放鬆、充電方式，但也不是人人都有時間為自己規劃美好的旅程。alice+olivia春夏系列把目光聚焦在世界各地的文化與女性風采，透過設計帶大家走訪普羅旺斯的蔚藍海岸、巴黎咖啡館、摩洛哥的馬拉喀什等地，將當地的風格特色穿上身，感受度假的優閒氛圍。
矢車菊藍色、白色網紗、磁磚印花和貴賓狗元素，呈現的是普羅旺斯蔚藍海岸的清新氣息，滿版的狗狗印花出現在荷葉邊裝飾襯衫、T恤上，可愛俏皮讓人忍不住多看好幾眼，針織衫上甚至還讓他們戴起品牌標誌性「Stace Face」的墨鏡，更顯趣味。彩色條紋短褲、眼睛與圖騰雙面穿外套則是傳遞花都巴黎的迷人魅力。馬拉喀什透過充滿現代風格的蕾絲及花紋、霓虹黃色調和絨球綴飾等元素，展現熱情洋溢的姿態。其他像是義大利波西塔諾的罌粟紅、墨西哥卡雷耶斯的手工編織和刺繡、日本東京的珠飾與塗鴉等，也都充分展現當地最讓人印象深刻的特色。林志玲也在日前搶先穿上這季作品，多彩的花園印花洋裝更襯雪白膚色，優雅氣質爆棚。
此外，本季「Stace Face」包款主打與奢華旅行品牌Steamline Luggage合作的專屬限定系列，以復古理念和手工製作，同樣呼應旅行精神。「Stace Face」標誌性的紅唇與墨鏡臉孔化身圓形帽盒、長方形手提箱，黑色皮革映襯著黑白條紋內裡，並搭配金屬釦，可以手拎也可以肩背，儼然是旅行中最搶眼的配件。另外像是帆布腰包、化妝包等，也都印有滿版的「Stace Face」，非常繁複可愛。
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