親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

魔鬼阿諾不來了！高市府證實不會到高雄

秦漢與林青霞：時代苦難下的滾滾紅塵

大金空調2019再升級！先進科技＋多元商品創造空間新價值

2019-03-14 17:54聯合報 記者陳立儀╱即時報導

強調專業創新服務的大金空調，為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，台灣市場與全球同步引進最先進產品，並以達成在台灣壓倒性的NO.1空調製造商為目標持續努力，2019年由創新研發的R32環保新世代冷媒空調領軍，家用空調推出全新壁掛專用一對二50級組合機，室外機體積更輕巧；VRV商用系統空調再進化，透過先進科技調整冷媒流量、精準控制電力消耗，避免能源浪費。

R32冷媒與R410A相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%、提升10%能效的特性，全球共已銷售超過5千萬台採用R32冷媒的空調，有效降低約等於9,200萬噸二氧化碳排放，而且R32冷媒可燃性非常低、日常居家使用更安全，三菱、富士通、松下、日立等日本各大空調品牌皆全面改推R32冷媒機型空調，通過日本、歐盟、美中及台灣嚴格安規檢驗及相關製造規定，全球超過50個國銷售。

2019年大金家用空調全系列採用R32冷媒，全新壁掛專用一對二50級組合機，搭配25 X 25、25 X 30、30 X 30三種組合，專為都會兩房格局、中小坪數住宅所設計，室外機體積小、重量輕、CSPF一級節能，並可選購內置型Wi－Fi連接轉換器，可透過智慧手機遠端遙控。

大金空調針對台灣氣候特別研發「Hybrid Cooling智能舒適」新功能，橫綱FTXM－S系列結合冷房與除濕雙控技術，降低濕度卻不過冷，搭載濕度感知器，微電腦會自動判斷運轉啟動，除濕能力比一般機種高75％，還具備夜間佳眠模式，防止過熱過冷並結合全自動降濕。

大金VRV系統空調近40年來不斷進化，符合變頻省電、節能環保、安裝彈性、保養容易等趨勢，能滿足家用、商用多元化空間狀況，並可針對每個房間的實際需求「要多少給多少」；今年更進一步提出極致節能的「VRT Smart」模式，透過室內機預測風扇風量和冷媒的目標溫度，將相關數據回傳至室外機並進行控制協調，將浪費的能耗降到最低。

針對時下空汙，大金推出IAQ健康空氣解決方案，大金閃流除菌空氣清淨機採用靜電HEPA濾網，可強力分解病毒異味，去除懸浮微粒PM2.5，閃流放電還可針對機器內部分解抑菌；2019年全新頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT－W擁有雙重閃流放電功能，並採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達10年不用更換，可過濾99.97%的PM0.3。

為了讓更多消費者感受大金空調的優質，家用大關全系列降價1,600～5,500元，即日起至7月31日購買大金家用變頻空調RX（K）～4MX（K）系列機型，可再享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini小型智能區控機型每組現金回饋7,000元；家庭用戶還享有壓縮機10年、主機板7年保固、全機5年保固服務。

（左起）和泰大金總經理王玄郎、和泰大金董事長蘇一仲、日本大金工業株式會社本部長峯...
（左起）和泰大金總經理王玄郎、和泰大金董事長蘇一仲、日本大金工業株式會社本部長峯野義博出席2019年日本大金空調新品發表會，並提出業界最高全機5年保固。圖／和泰大金提供
分享
大金空調以達成在台灣壓倒性的NO.1空調製造商為目標持續努力，2019年新品、服...
大金空調以達成在台灣壓倒性的NO.1空調製造商為目標持續努力，2019年新品、服務再升級。圖／和泰大金提供
分享
大金家用空調全系列採用R32冷媒，全新壁掛專用一對二50級組合機的室外機體積更輕...
大金家用空調全系列採用R32冷媒，全新壁掛專用一對二50級組合機的室外機體積更輕巧。圖／和泰大金提供
分享
和泰大金董事長蘇一仲（圖右）帶領蘇氏家族代言大金舒適空調。圖／和泰大金提供
和泰大金董事長蘇一仲（圖右）帶領蘇氏家族代言大金舒適空調。圖／和泰大金提供
分享
大金空調以先進科技及多元商品，創造空間新價值。圖／和泰大金提供
大金空調以先進科技及多元商品，創造空間新價值。圖／和泰大金提供
分享
大金全新一對二家用空調室外機體積小、重量輕，空間運用更靈活。（左起）大金VRV商...
大金全新一對二家用空調室外機體積小、重量輕，空間運用更靈活。（左起）大金VRV商用空調代言人蘇加璐、家用空調代言人蘇小軒。圖／和泰大金提供
分享

空氣清淨機PM2.5碳排放
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

貴賓狗、紅唇妞太搶戲 林志玲穿花洋裝應戰

2019-03-14 17:57

台北春夏國際美妝展　豐富展品逛到眼花撩亂

2019-03-14 17:18

快時尚GU開進板橋大遠百 首3日雙北市民獨享95折

2019-03-14 17:09

老佛爺拉格斐說 包包要一次背兩顆才時尚

2019-03-14 16:31

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

越貴越愛？！ 頂級酒櫃會聽人話 床頭櫃變身小冰箱

2019-03-14 15:16

35周年代表作 皮夾包

2019-03-14 15:04

白色情人節浪漫開幕 銀座白石台南新天地登場

2019-03-14 14:47

國泰航空推官網限時優惠 來回西雅圖19190起

2019-03-14 14:34

創業達人／不只包包…哥賣的是態度！

2019-03-14 14:34

白色情人節送禮攻略 GODIVA精選3種甜蜜系列

2019-03-14 14:22

香港直飛西雅圖 3月31日起國泰每周4班

2019-03-14 12:50

精美藝術裝置原本是廢鐵 「鐵布魯的異想世界」登場

2019-03-14 12:23

2019日本賞櫻最新招！這7家飯店的「空氣賞櫻」旅人必追

2019-03-14 12:02

0.5折起 ARTIFACTS特賣會 就這2天了快衝

2019-03-14 12:00

吃藥增勃起硬度過情人節 誇大遭衛生局開罰

2019-03-14 11:53

中華郵政推成語郵票 「愛屋及烏」原來是他講的

2019-03-14 11:49

骨科醫師海底攝影展 脫下白袍教大家如何拍出海底美景

2019-03-14 11:43

全台賣出最多「白蘆筍」的餐廳是這家！每季2千支 高度等同101

2019-03-14 11:33

超美拍！史上最大的KAWS 即將游進維多利亞港

2019-03-14 11:13

圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44

ALLSAINTS春夏新裝既有個性又浪漫 章廣辰、傅昱一穿上就不想脫

2019-03-14 10:02

原住民美食再創新 小米披薩唯有屏東吃得到

2019-03-14 07:42

速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿　瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30

Food帶路吃／JL Studio主廚 亞洲最值得關注新星

2019-03-14 00:04

粉紅醬汁、櫻花女孩相伴！手抓海鮮「粉紅櫻花派對餐」好春天

2019-03-13 23:52

精靈系香氣！ANNA SUI「童話美人魚淡香水」讓你變身海底公主

2019-03-13 20:43

美、日搶翻天的藍瓶咖啡松露巧克力 微風這4天拿來送會員

2019-03-13 19:35

「PEKO美妝快閃店」助陣！台北春夏美容化妝品展14日登場

2019-03-13 19:19

不用再到日本買！TaylorMade在台開賣高爾夫球裝

2019-03-13 19:04

這裡有童年記憶與質感設計 誠品南西「三十而立大人の玩具展」5大亮點

2019-03-13 18:46

洗臉是要洗掉什麼？來聽皮膚科醫師解答

2019-03-13 18:20

麥當勞「2019全新甜心卡」開賣! 一整年特選黑咖啡、薯條買1送1

2019-03-13 18:17

東京櫻花3月21日開！大阪24日接力 日本櫻花最新動態

2019-03-13 18:17

新光三越把插畫放大了 好想跟著保羅先生「波胖」一起慵懶耍廢

2019-03-13 17:41

潮牌聯乘澀谷人氣咖啡吧 力邀「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」來台快閃

2019-03-13 17:34

MK首度推出高筒運動鞋 粉紅色這雙真的很可以

2019-03-13 17:33

限量200組！兒童節來六福村挺動物 一大一小只要500元

2019-03-13 17:13

莊福文教基金會 揪團參加「瀕危動物同學會」

2019-03-13 17:06
看更多

熱門文章

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

理科太太影片觸法？ 北衛生局：下午請經紀人說明

2019-03-14 13:24

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

鋒面通過 今下雨變涼、日夜溫差大

2019-03-14 05:10

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

每日星座運勢／巨蟹好運連連受歡迎 事業遇貴人多

2019-03-14 00:00

科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28

大年初二心肌梗塞 老阿嬤鬼門關走一回喜迎96歲生日

2019-03-13 20:46

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／五月天太老了？

2019-03-14 06:00

速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿　瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

合歡山下雪了 今晚到明早交通管制

2019-03-13 19:20

增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28

埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45

全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20

圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44

國際油價大漲免驚！這個原因讓下周國內汽油僅小漲

2019-03-14 12:23

【親子互動】蔡宛芳／溜滑梯和跳跳床

2019-03-14 06:00

溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12

準備開搶衛生紙 全聯83項紙品15日起買一送一

2019-03-14 10:55

無印良品560項商品再降價！降幅約15%

2019-03-14 16:56

麻疹疫苗 38至48歲不全面補打

2019-03-14 00:16

只有零下4.2度！玉山今晨下雪

2019-03-14 08:29

診間叫號患者遲遲不進門 背後原因超心酸

2019-03-14 16:48

男子瘋狂重訓2天 竟診斷出橫紋肌溶解症

2019-03-14 14:33

精靈系香氣！ANNA SUI「童話美人魚淡香水」讓你變身海底公主

2019-03-13 20:43

不用再到日本買！TaylorMade在台開賣高爾夫球裝

2019-03-13 19:04

美、日搶翻天的藍瓶咖啡松露巧克力 微風這4天拿來送會員

2019-03-13 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top