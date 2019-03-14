大金空調2019再升級！先進科技＋多元商品創造空間新價值

2019-03-14 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



強調專業創新服務的大金空調，為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，台灣市場與全球同步引進最先進產品，並以達成在台灣壓倒性的NO.1空調製造商為目標持續努力，2019年由創新研發的R32環保新世代冷媒空調領軍，家用空調推出全新壁掛專用一對二50級組合機，室外機體積更輕巧；VRV商用系統空調再進化，透過先進科技調整冷媒流量、精準控制電力消耗，避免能源浪費。

R32冷媒與R410A相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%、提升10%能效的特性，全球共已銷售超過5千萬台採用R32冷媒的空調，有效降低約等於9,200萬噸二氧化碳排放，而且R32冷媒可燃性非常低、日常居家使用更安全，三菱、富士通、松下、日立等日本各大空調品牌皆全面改推R32冷媒機型空調，通過日本、歐盟、美中及台灣嚴格安規檢驗及相關製造規定，全球超過50個國銷售。

2019年大金家用空調全系列採用R32冷媒，全新壁掛專用一對二50級組合機，搭配25 X 25、25 X 30、30 X 30三種組合，專為都會兩房格局、中小坪數住宅所設計，室外機體積小、重量輕、CSPF一級節能，並可選購內置型Wi－Fi連接轉換器，可透過智慧手機遠端遙控。

大金空調針對台灣氣候特別研發「Hybrid Cooling智能舒適」新功能，橫綱FTXM－S系列結合冷房與除濕雙控技術，降低濕度卻不過冷，搭載濕度感知器，微電腦會自動判斷運轉啟動，除濕能力比一般機種高75％，還具備夜間佳眠模式，防止過熱過冷並結合全自動降濕。

大金VRV系統空調近40年來不斷進化，符合變頻省電、節能環保、安裝彈性、保養容易等趨勢，能滿足家用、商用多元化空間狀況，並可針對每個房間的實際需求「要多少給多少」；今年更進一步提出極致節能的「VRT Smart」模式，透過室內機預測風扇風量和冷媒的目標溫度，將相關數據回傳至室外機並進行控制協調，將浪費的能耗降到最低。

針對時下空汙，大金推出IAQ健康空氣解決方案，大金閃流除菌空氣清淨機採用靜電HEPA濾網，可強力分解病毒異味，去除懸浮微粒PM2.5，閃流放電還可針對機器內部分解抑菌；2019年全新頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT－W擁有雙重閃流放電功能，並採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達10年不用更換，可過濾99.97%的PM0.3。