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台北春夏國際美妝展　豐富展品逛到眼花撩亂

2019-03-14 17:18聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

今年開春第一檔年度美容盛會「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，3月14日至3月18日於台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，運用2019年Pantone代表色珊瑚橘，象徵蓬勃活力，展場集結美髮、彩妝、保養、美甲、美睫、紋繡等6大區域共超過520個攤位，還有萌系教主PEKO美妝快閃店，就是要讓消費者逛得盡興。

「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展...
「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展場集結美髮、彩妝、保養、美甲、美睫、紋繡等6大區域共超過520個攤位。記者林俊良／攝影
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藝人許維恩、小凱老師國際美容化妝品展中，現場彩妝表演。記者林俊良／攝影
藝人許維恩、小凱老師國際美容化妝品展中，現場彩妝表演。記者林俊良／攝影
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「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展...
「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展場集結美髮、彩妝、保養、美甲、美睫、紋繡等6大區域共超過520個攤位。記者林俊良／攝影
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「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展...
「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展場集結美髮、彩妝、保養、美甲、美睫、紋繡等6大區域共超過520個攤位。記者林俊良／攝影
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「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展...
「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展場集結美髮、彩妝、保養、美甲、美睫、紋繡等6大區域共超過520個攤位。記者林俊良／攝影
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「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展...
「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，展場集結美髮、彩妝、保養、美甲、美睫、紋繡等6大區域共超過520個攤位。記者林俊良／攝影
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