快時尚GU開進板橋大遠百 首3日雙北市民獨享95折

2019-03-14 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日本快速時尚GU今年加速在台展店，包含海外市場首家的大型路面店，而3月29日即將由板橋大遠百店打頭陣，業者除推出多款獨家商品，並將祭出超強新店獨家優惠，像是精選單品只要190元起，開幕首3日在GU板橋大遠百店消費結帳前出示雙北市民身分證，可再享95折！

登台已邁入第5年的GU，目前在台灣共有10家門市，平均每年以2家的速度展店，今年上半年一口氣要開出4家店，從3月29日的板橋大遠百店打頭陣，陸續將在Citylink南港店、高雄大遠百以及台中開出新據點，其中，位於台中崇德路的路面店更是「海外首發」店型。

配合新店開幕，多款超人氣商品將同步上市，像是MARVEL、可口可樂、三麗鷗、Tom & Jerry、滾石樂團等聯名系列；另有新店獨家優惠，包含男女亞麻系列優惠價490元起、男女童裝聯名印花T-Shirt優惠價2件500元、390設計上衣優惠價290元起，夏日童裝短褲則首次推出限定價190元起。