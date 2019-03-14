全聯獨賣百萬粉絲明星貓「黃阿瑪」衛生紙 83項家用紙明起買一送一

2019-03-14 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



每天必備的家用紙品，促銷時往往都會帶動不少搶購業績。全聯3/15起推出「衛生紙小學堂」促銷活動，至3/28止，包括捲筒衛生紙、抽取式衛生紙、濕式衛生紙、面紙、廚房紙巾等83項各類家用紙品買一送一起，另外全店衛生紙單筆任買4串再折50元或6串折100元。

全聯表示，除了折扣優惠，還獨家販售「春風黃阿瑪抽取式衛生紙」，由衛生紙品牌大廠春風找來擁有130萬粉絲的明星貓咪-黃阿瑪代言，不但外包裝印有黃阿瑪療癒力十足的圖像，紙張也使用FSC守護森林國際驗證紙漿、不含螢光劑且可丟進馬桶的高級紙質。可愛風家用紙推介，還有柔情的「福利熊包裝抽取式衛生紙」(100抽*8/149元)。

全聯是目前台灣家用紙品類商品銷售額最大的通路，銷售品項超過83款，近兩年單檔促銷的皆有2位數以上的成長，由於觀察到消費者對衛生紙的促銷機制，除了買一送一等折扣之外，就以「現折」最有感，因此今年特別再推出「單筆任買4串折50元或6串折100元」的優惠回饋消費者。