「義遊．味盡」義大利風情饗宴 新竹老爺登場

2019-03-14 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹老爺酒店Le café自助餐廳推出「義遊．味盡」義大利風情饗宴，即日起至4月28日止，享用平、假日自助午或晚餐，除了品嚐義式佳餚，還有機會抽中「義國夜未眠-咖啡好禮三重奏」（包含義大利經典摩卡壺、手搖磨豆機、義大利金杯咖啡豆，另外，在最後一周加碼進行神秘好禮抽獎活動。

義大利料理講求原汁原味，習慣以蔬果、香料搭配新鮮的食材，烹調出天然的食物鮮甜，例如料理中常使用的蕃茄、洋蔥、大蒜，以及各式各樣的香草，如羅勒、奧勒岡、迷迭香等等，都為食材做了最完美的調味與融合，也因此擁有「西餐之母」的美譽。

鄭文彬主廚選擇義大利南方的料理為主軸，以海鮮、蕃茄、香料、大蒜及橄欖油為基調，口味偏重但不顯油膩，因此鮮美的海產料理，以及口味多變的披薩，就是南義最具代表性的經典料理。

新竹老爺西餐主廚鄭文彬表示，此次菜色內容豐富，包含深受國人喜愛的披薩餅皮都是純手工製作，現擀現做的餅皮富有嚼勁，其中「瑪格莉特披薩」選用紅番茄、白色莫札瑞拉乳酪、綠色羅勒葉代表義大利國旗三色，可以說是經典中的經典。

「卡布里島碳烤海鮮」甜美可口的鮮蝦、鮭魚、比目魚、螃蟹等等豐富的海鮮，與淋上酸辣醬汁的烤小卷，讓人食指大動。

另外尚有「佛羅倫斯菠菜起司麵餃」、「手工義式香腸」等，吃飽喝足後，別忘了品嘗最具有代表性的甜點「提拉米蘇」，表層是微苦的巧克力粉，搭配綿密奶油，苦中帶甜，讓人欲罷不能！

這次美食節，Le Café自助餐廳特別引進「塔拉朵義式冰淇淋」，讓更多國人能夠一探義式冰淇淋的奇妙滋味。塔拉朵義式冰淇淋精選台灣特色農產品，製作出獨一無二義式冰淇淋。