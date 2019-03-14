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總獎金126萬 TDK盃機器人大賽報名至月底

2019-03-14 15:19聯合報 記者張錦弘╱即時報導

總獎金126萬元的第23屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，即日起至3月31日報名，10月16日至19日在國立勤益科大同台競技，各組冠軍除可獲20萬元獎金，還有機會由財團法人TDK文教基金會安排赴日本觀摩相關競賽及參訪。

這項比賽今天下午在教育部舉辦啟動記者會，今年由勤益科大承辦，共分成「勤在必奪─自動組」、「棋逢對手─遙控組」與「益飛沖天─飛行組」三組，開放全國大專校院學生組隊報名。

本屆競賽主題定為「金匠機器人─籃道是你」，以大學生最愛的籃球運動為發想，將熟悉的律動帶入機器人主題。其中「勤在必奪─自動組」以智慧撿球與擲球為主要挑戰，參賽者需使機器人具備智慧辨識與智慧擲球能力。比賽過程為機器人在封閉場域內自主撿球、擲球，並以擲入球籃的球數計分。

「棋逢對手─控制組」主要考驗機器人對不同尺寸物品的夾取能力、投擲能力及其精確度，並考驗機器人的移動性能、操控性及其平衡性。「益飛沖天─飛行組」須設計出可於室內環境中在指定的隧道空間內自主飛行、跨越避障、定點目標投擲、自動降落等視覺功能與動作協調功能的全自主式飛行機器人。

勤益科大校長陳文淵表示，人工智慧（AI）時代來臨，智慧型機器人是目前趨勢主流，例如醫療型的達文西手臂、陪伴型的寵物狗、服務型的家務幫手機器人等等，外觀仿生（Bionics）且輕巧酷炫。期盼參加比賽的隊伍，除追求功能性，也應將設計美感加入其中，彰顯作品完整性，歡迎各大專校院踴躍組隊參加，共襄盛舉。

主辦單位下午請來去年比賽遙控組冠軍、明新科大機械系Monster of MUST隊張國中、鄭人豪、簡清堉、王韋翰、陳柏晨等五位成員示範他們研發的機器人及比賽流程。

張國中說，他們從去年5月開始構思，到10月比賽，總共花了5個月及10萬元研發機器人，最大的收穫，是學會團隊合作，體認到沒有人是不好的，重點是要根據各自強項，把每個人放在對的地方，就可發揮實力。

●競賽相關訊息，可查詢官網　http://tdk.ncut.edu.tw/23th/

第23屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽，下午在教育部舉辦啟動儀式。記者／...
第23屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽，下午在教育部舉辦啟動儀式。記者／張錦弘攝影
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TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽去年遙控組冠軍、明新科大機械系Monste...
TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽去年遙控組冠軍、明新科大機械系Monster of MUST五位成員下午在教育部記者會示範他們研發的機器人及比賽流程。記者／張錦弘攝影
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