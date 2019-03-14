一成二德國人年讀30本書 龍應台:台灣作家是寂寞小農

2019-03-14 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



作家龍應台今天在臉書分享聯合報系願景工程「尋找台灣閱讀力」系列報導。看到調查報導中台灣人低迷的閱讀數據，不禁感慨：「最寂寞的小農，不是作家嗎？」

龍應台在臉書中指出，聯合報系願景工程剛做了台灣人的閱讀調查，發現逾40%受訪者，一整年沒看書；去年沒看書的，最近一次看紙本書是7.7年前；65%受訪者整年沒買書。

「這幾年，大家鼓勵有機農，所以有環境意識的人都去買小農蔬果。伴手禮、年節禮，宅急便滿街跑，都是各色各樣的個體戶農產品。」

她說，作者是這世上「最孤獨的個體戶、有機作業者」，是對心靈環境非常重要的耕種者，「為什麼伴手禮不是各色各樣的書呢？為什麼過年過節宅配到7-11、到家的，不是文字產品呢？」

她也找出2019最新的德國閱讀調查，發現:德國人一年讀5本以下的占24%、5本到10本占26%，10本到20本占27%，20本到35本占11%，超過30本占12%。

「不看書、不買書，怎麼鼓勵作者？不鼓勵作者，心智空間怎麼有新鮮空氣？」她感慨，小農種菜，還可以看見綠油油的菜田，「作者寫作，只在黑夜的孤獨中。」