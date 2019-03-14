越貴越愛？！ 頂級酒櫃會聽人話 床頭櫃變身小冰箱

2019-03-14 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



這次在澳洲雪梨舉辦的LG InnoFest APAC，於近郊豪宅區打造了一棟「LG Home」展示今年即將在亞太市場推出的全系列新品，將高科技融入居家日常生活的樣貌發揮到極致。其中相當有趣的是，除了去年上市的SIGNATURE頂級系列家電，LG這次再亮相全新設計家電「Objet」系列，採取客製化訂製，外觀材質可隨消費者居家設計風格選擇，不管放在哪都能完美融入生活空間中。

去年IFA時LG宣布將擴充SIGNATURE頂級系列家電陣容，新增酒櫃、乾衣機與冰箱，連同先前推出的洗衣機、冰箱、電視、空氣清淨機，全系列商品將擴增至7款。這次在LG Home裡實際展示了採用光滑金屬框架的大容量酒櫃，儲存容量可達65瓶，透過語音呼喚即可自動打開內部照明，運用語音或靠近下方感應器位置也能自動開門，下方酒櫃的抽屜式冰箱亦更有自動升降功能，更輕鬆拿取內層美酒。

另外，LG這次也首度亮相全新旗艦設計家電「Objet」系列，目標是將現代風格家具與科技家電完美結合，提供前所未見的時尚風格與機能，現場展示了空氣清淨機、冰箱、音響，將所有精密科技都隱藏在有如床邊桌大小的木質外型機體中，冰箱可放在客廳擺放飲料，或放在床旁收納需要冰存的保養品，上方還內建無線充電區，在居家空間中默默發揮多樣化的強大功能。