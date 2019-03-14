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白色情人節浪漫開幕 銀座白石台南新天地登場

2019-03-14 14:47聯合報 記者孫曼╱即時報導

締造日本銀座街頭排隊買鑽石銷售神話的婚戒珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）去年首度登台開設海外分店，今（ 3月14）日白色情人節當天更在台南新天地西門店開幕第二間百貨專櫃，也是品牌於南台灣的第一個櫃點。為歡慶銀座白石目前在台最大專櫃的開幕，開幕期間網路預約首四日到台南櫃上完成婚鑽戒諮詢即可參加抽獎，網路預約平日賞鑽更可獲得價值上千元的鑽石護手霜，而4月15日前若於台南櫃上成約即贈可當作護身符的彩色「秘語寶石」等多項好禮，為中南部新人提供多項優惠。

佔地16坪的台南新天地西門店專櫃，設計承襲品牌理念「希臘愛琴海」主題，以金黃色系主調詮釋「在愛琴海上升起的金黃太陽」呈現浪漫的喜氣。即日起至3月17日止，凡於網路事前預約並在台南專櫃開幕首4日諮詢可得到精緻茶點乙份；完成諮詢者，更可參加抽獎，獎品包括價值4,000元的BergHOFF比利時國寶級鍋具。而4月15日前，更加碼提供可當作護身符的「秘語寶石」作為成約禮，可從18個顏色寶石中挑選；凡於網路預約台南專櫃平日來店諮詢賞鑽，即限量贈送品牌獨家研發銀座白石鑽石護手霜。而歡慶開幕，銀座白石也推薦設計將鉑金的接觸點纖細化的鑽戒系列Saint.glare，讓鑽石閃耀彷彿教堂內充滿聖潔光輝的瞬間。

銀座白石白色情人節活動對戒成約特典禮品為銀座白石日本訂製相框。圖／銀座白石提供
銀座白石白色情人節活動對戒成約特典禮品為銀座白石日本訂製相框。圖／銀座白石提供
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全台獨家幸運草鑲嵌法的銀座白石的秘語寶石。圖／銀座白石提供
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銀座白石白色情人節活動，鑽戒成約特典禮為八心八箭珠寶盒。圖／銀座白石提供
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水珠鑲嵌法的銀座白石的秘語寶石。圖／銀座白石提供
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銀座白石台南新天地西門店於白色情人節開幕。圖／銀座白石提供
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銀座白石台南新天地西門店於白色情人節開幕。圖／銀座白石提供
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銀座白石台南開幕限定可選18色秘語寶石，為台南專櫃開幕期間成約禮。圖／銀座白石提...
銀座白石台南開幕限定可選18色秘語寶石，為台南專櫃開幕期間成約禮。圖／銀座白石提供
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銀座白石Saint.glare 訂婚鑽戒，22,000元起。圖／銀座白石提供
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愛琴海希臘
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

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