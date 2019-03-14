白色情人節浪漫開幕 銀座白石台南新天地登場
締造日本銀座街頭排隊買鑽石銷售神話的婚戒珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）去年首度登台開設海外分店，今（ 3月14）日白色情人節當天更在台南新天地西門店開幕第二間百貨專櫃，也是品牌於南台灣的第一個櫃點。為歡慶銀座白石目前在台最大專櫃的開幕，開幕期間網路預約首四日到台南櫃上完成婚鑽戒諮詢即可參加抽獎，網路預約平日賞鑽更可獲得價值上千元的鑽石護手霜，而4月15日前若於台南櫃上成約即贈可當作護身符的彩色「秘語寶石」等多項好禮，為中南部新人提供多項優惠。
佔地16坪的台南新天地西門店專櫃，設計承襲品牌理念「希臘・愛琴海」主題，以金黃色系主調詮釋「在愛琴海上升起的金黃太陽」呈現浪漫的喜氣。即日起至3月17日止，凡於網路事前預約並在台南專櫃開幕首4日諮詢可得到精緻茶點乙份；完成諮詢者，更可參加抽獎，獎品包括價值4,000元的BergHOFF比利時國寶級鍋具。而4月15日前，更加碼提供可當作護身符的「秘語寶石」作為成約禮，可從18個顏色寶石中挑選；凡於網路預約台南專櫃平日來店諮詢賞鑽，即限量贈送品牌獨家研發銀座白石鑽石護手霜。而歡慶開幕，銀座白石也推薦設計將鉑金的接觸點纖細化的鑽戒系列Saint.glare，讓鑽石閃耀彷彿教堂內充滿聖潔光輝的瞬間。
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