白色情人節浪漫開幕 銀座白石台南新天地登場

2019-03-14 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



締造日本銀座街頭排隊買鑽石銷售神話的婚戒珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）去年首度登台開設海外分店，今（ 3月14）日白色情人節當天更在台南新天地西門店開幕第二間百貨專櫃，也是品牌於南台灣的第一個櫃點。為歡慶銀座白石目前在台最大專櫃的開幕，開幕期間網路預約首四日到台南櫃上完成婚鑽戒諮詢即可參加抽獎，網路預約平日賞鑽更可獲得價值上千元的鑽石護手霜，而4月15日前若於台南櫃上成約即贈可當作護身符的彩色「秘語寶石」等多項好禮，為中南部新人提供多項優惠。