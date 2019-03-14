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精美藝術裝置原本是廢鐵 「鐵布魯的異想世界」登場

2019-03-14 12:23聯合報 記者謝恩得╱即時報導

尋常的鐵鍋、鐵鏟、茶壺，即使廢棄了，也能變成為多采多姿的裝置藝術中正大學圖書館藝術迴廊即日起舉辦「鐵布魯的異想世界：賴銘傳裝置藝術展」，大部分展品更開放參觀民眾直接觸摸，歡迎民眾來看看尋常的鋼鐵製品如何組合成巨大機器人與動物，欣賞「嘉義鐵孩子」的巧奪天工。

有「嘉義鐵孩子」之稱的賴銘傳，高職美工科畢業後原本想當畫家但不順利，後來為了家庭打拚，從事招牌看板業30餘年，熟悉鋼鐵構件，加上對藝術的熱愛，賴銘傳這幾年來創作許多繽紛多彩的金屬裝置藝術。

這些裝置藝術的材料通通來自日常用品回收的陳年鍋碗瓢盆，藉著他的藝術眼光與巧手，讓廢棄的鐵製用具，在賴銘傳創意發想裁切、焊接後，呈現嶄新的樣貌，再加上打磨、上漆、佈線點燈，將鋼鐵裝置藝術呈現色彩與光影。

近年來，賴銘傳在社區舉辦不定期的戶外展覽，並獲邀在全台各地進行裝置藝術展。這次在中正大學登場的展覽分為戶外的羽光之丘及圖書館內的藝術迴廊，有大型彩色裝置作品，還有中小型彩色或素面鋼材裝置作品，還有他未曾放棄的油畫作品。

中正大學藝文中心表示，該展覽打破過去傳統展場的習慣，大部分展品開放參觀民眾直接觸摸，希望透過鋼鐵的質感與溫度，讓民眾體會鋼鐵本身的厚實感。

展覽期間至5月2日，「羽光之丘」戶外展場24小時開放參觀，「藝術迴廊室內展場」開放時間為每日上午10時到下午16時，週末不打烊，歡迎民眾一同欣賞「鐵」藝術。

大部分展品開放參觀民眾直接觸摸，希望透過鋼鐵的質感與溫度，讓民眾體會鋼鐵本身的厚...
大部分展品開放參觀民眾直接觸摸，希望透過鋼鐵的質感與溫度，讓民眾體會鋼鐵本身的厚實感。記者謝恩得／攝影
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賴銘傳用廢鐵材料切成直徑1公分小鐵塊，再焊接成藝術裝置。記者謝恩得／攝影
賴銘傳用廢鐵材料切成直徑1公分小鐵塊，再焊接成藝術裝置。記者謝恩得／攝影
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賴銘傳「鐵布魯的異想世界」在中正大學圖書館登場。記者謝恩得／攝影
賴銘傳「鐵布魯的異想世界」在中正大學圖書館登場。記者謝恩得／攝影
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尋常不過的鐵鍋、鐵鏟，即使廢棄了，也能搖身一變成為多采多姿的裝置藝術。記者謝恩得...
尋常不過的鐵鍋、鐵鏟，即使廢棄了，也能搖身一變成為多采多姿的裝置藝術。記者謝恩得／攝影
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「羽光之丘」戶外展場24小時開放參觀。記者謝恩得／攝影
「羽光之丘」戶外展場24小時開放參觀。記者謝恩得／攝影
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大瓢蟲高300公分，用水塔等廢棄鐵件製成。記者謝恩得／攝影
大瓢蟲高300公分，用水塔等廢棄鐵件製成。記者謝恩得／攝影
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裝置藝術中正大學圖書館
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