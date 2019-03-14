2019日本賞櫻最新招！這7家飯店的「空氣賞櫻」 旅人必追

2019-03-14 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



日本氣象網站Wether News近期公佈最新櫻花開花預測，熱門的大阪、京都預計開花日期為3月24日，東京則為3月21日，開花後約一周可達「滿開」的最佳狀態。成千上萬的旅人即將前往追逐一年一次的「花見」。這兩年，賞櫻也出現變化，一種有別以往的賞花模式「空氣賞櫻」，正逐漸爆紅。

除了選擇常見的公園、花園或是花團錦簇的櫻花大道做為賞櫻地點，日本旅客開始留在室內觀賞人造櫻花、體驗花見氛圍，透過像是仿製櫻花樹枝種種帶有賞花氣氛的造景及道具，拍攝下歡聚的照片及影片，成為一股「空氣賞櫻」的風潮。與其到人潮洶湧的地方與人群相擠，越來越多人選擇這種新型賞櫻法，在家或找個飯店房間、餐廳甚至是SPA來感受「賞櫻」的舒適感。

許多飯店也搭上這股熱潮，為旅人祭出更多旅遊中的選擇，例如為搏Instagram版面的櫻花主題下午茶套餐、SPA中心和主題客房。Hotels.com也搭上這股風潮，旅人可於「限時優惠，倒數計時」專頁，找到東京、大阪、京都、札幌等地的優惠。以下是2019「空氣賞櫻」的推薦飯店：

1.東京．凱悅酒店旗下安達茲東京虎之門之丘飯店，每晚13,512元起

在高空中享受「空氣賞櫻」野餐的點子沒聽過吧？為迎接這個粉紅季節，安達茲東京虎之門之丘飯店改造其位於高空250米的屋頂酒吧為一座賞心悅目的櫻花園。旅人可以品嚐豐盛下午茶，包括五彩的京野菜、櫻花醃製海鮮總匯、到特製櫻花佐料等。坐擁粉紅色花朵，品嘗各種以櫻花為主題的甜點，如蒙布朗蛋糕，起司塔和馬卡龍。櫻花主題下午茶為期間限定活動，2019年供應日期為3月29至31日，4月5至7日，4月12至14日。

2.大阪．大阪國際阪急飯店，每晚6,163元起

旅人可至位於飯店內2樓的Parterre茶室享用網美等級的櫻花百匯，體驗味覺視覺雙重享受。若想要一點大人感的櫻花飲，旅人亦可以到茶室對面的Ceres酒吧來一杯優雅的櫻花調酒。一定要發一張櫻花百匯或是調酒的情調照片，才算來過大阪「嘗」櫻。

3.甲斐．神之湯温泉飯店，每晚2,255元起

在神之湯温泉飯店體驗體驗第一次泡湯賞櫻，在公共或私人露天浴池都能感受寧靜的櫻花之美。飯店花園的100多棵櫻花樹，在春天為旅人營造出壯麗的景色。無論是家庭、朋友或與愛人出遊，都可以一起在寬敞的浴池賞櫻。專家小撇步：情侶在晚上共浴更能感受到春天的浪漫。

4.東京．東京花園飯店，每晚5,493元起

一直想在櫻花樹下睡覺的旅人，夢想要成真了！ 旅人可以入住東京花園飯店名為「櫻花」（Cherry Blossoms）的客房。由日本藝術家Hiroko Otake設計，旨在喚起櫻花花開彈指之間的美。進到客房便會被形狀像蝴蝶與花瓣、佇立在牆上的櫻桃樹的彩繪驚豔，讓旅人對櫻花的美有全新的感受。

5.東京．東京香格里拉大飯店，每晚16,121元起

櫻花除了用看的還有更多「賞」法。在東京香格里拉大飯店，旅人可以在CHI SPA中心放鬆身心，SPA中心提供季節性的東京式春季護理體驗服務（Authentic Tokyo Experience Spring Treatment）。旅人可享受櫻花精油放鬆的按摩與桑拿，在櫻花的香氛中釋放思緒、身體和靈魂。 SPA春季特別的服務項目為3月1日至5月31日。

6.富士吉田市．寧靜四季亭別墅日式旅館，每晚5,614元起

對於那些出遊一定要拍到完美Instagram照片的旅人，看到一片如草坪般的櫻花背景一定不會失望。每年4月底至5月初，富士山附近都會看到芝櫻綻放（日語：Shiba-sakura，一種鮮豔的粉紅色苔蘚）。令人愉快的片片粉紅芝櫻與富士山白雪皚皚的頂部形成對比，讓今年春天野餐更加完美。

7.京都．索瓦卡飯店 (SOWAKA)，每晚5,729元起