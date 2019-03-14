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吃藥增勃起硬度過情人節 誇大遭衛生局開罰

2019-03-14 11:53聯合報 記者王敏旭╱即時報導

白色情人節到來，不僅女性購買瘦身美容產品，男性也購買壯陽藥品，新北衛生局稽查市售瘦身、美容、壯陽、保健食品，其中有項產品「寶齡帝王級黃精瑪卡千年密帖組」，號稱「精液量增加72%，持久度提升98%，勃起硬度增加103%」，已遭罰76萬元，衛生局表示，業者遭罰後多表示不知情、會加以改善。

新北衛生局副局長許朝程表示，2018年新北的食品、藥物及化粧品違規廣告，共開出1080張罰單，共4218萬6千元罰緩，食品類有560件、化粧品類465件、藥物類55件，選購相關食品及美容產品，千萬別相信誇大不實廣告，但也向民眾呼籲，食品效果不如藥物，藥物又不如到醫療診所看診。

衛生局指出，違規食品廣告全年被罰最多的產品就是「寶齡帝王級黃精瑪卡千年密帖組」，其次則是「日本原裝甘味人生鍵力膠原」遭罰60萬元，違規內容是「快速消除關節處疼痛，腫脹問題，加強潤滑軟骨修復增加密度」，第3名則是「魔芋速崩錠」遭裁罰38萬4千元，違規內容則是「胖了13年，在短短3月內，從86變成66」。

衛生局表示，違規化妝品廣告，遭罰最多的是「日本原裝美島水肌亮白淡斑皂」，違規內容為「洗臉就是醫美，立即掃除斑斑點點，持續使用效果挑戰皮秒雷射療程」，其次則是「STYLE以色列黑礦死海手工皂組」，違規內容為「治療牛皮癬，治療異位性皮膚炎，消除皺紋。

第3名則分別是「LG光療級毛孔緊緻煥膚粉底」及「日本BSC活顏乳霜」，違規內容分別為「強化膠原纖維作用，增加強度使之不易斷裂，有效縮小毛孔」及「刺激膠原蛋白增生，所有的皺紋跟下垂跟鬆垮，全部改善」。

衛生局強調，違規廣告平台以網路528件最多，其次則是電視的524件，而網路違規廣告來源分別以官網、雅虎奇摩網站及社群網站Facebook最多，蝦皮拍賣則有逐漸攀升趨勢。

白色情人節到來，不僅女性購買瘦身美容產品，男性也購買壯陽藥品，有項產品號稱「精液...
白色情人節到來，不僅女性購買瘦身美容產品，男性也購買壯陽藥品，有項產品號稱「精液量增加72%，持久度提升98%，勃起硬度增加103%」，遭罰76萬元。記者王敏旭／攝影
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