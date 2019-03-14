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中華郵政推成語郵票 「愛屋及烏」原來是他講的

2019-03-14 11:49聯合報 記者洪安怡╱即時報導

中華郵政指出，為增進民眾對成語出處與含義瞭解，第三度發行「成語故事郵票」，套票上描繪了成語的來源，例如愛屋及烏出自姜太公所言，描述愛一個人，連停在他屋頂上的烏鴉都愛；栩栩如生的來源則跟莊周夢蝶有關。

中華郵政簡介這4句成語故事郵票來源：「教學相長」出自《禮記．學記》，論述教與學互相促進的作用，後來被指為透過教授、學習，不但能使學生進步，教師本身的水準也可藉此提高。

「拋磚引玉」是唐代詩人常建得知趙嘏將至蘇州靈巖寺，於寺牆題字，期趙嘏能補上後兩句，趙嘏果真補題，後人認為常建此舉為拋磚引玉，後來被比喻自己先發表粗陋的詩文或不成熟的意見，以引出別人的佳作或高論。

「愛屋及烏」是在商朝末年，武王召集群臣商議如何對待殷商遺民，姜太公說，聽說愛一個人，連停在他屋頂上的烏鴉都愛，而討厭一個人，就連他家的圍欄都討厭，後來被比喻為愛一個人也連帶關愛與他有關的一切，

「栩栩如生」源自莊子是戰國時的思想家，曾於夢中變成蝴蝶，醒來後，發現自己還是莊周，不是蝴蝶，令莊子好奇，到底是莊周作夢化為蝴蝶，還是蝴蝶作夢化為莊周，後來被用以形容貌態逼真，彷彿具有生命力。

中華郵政指出，配合郵票發行，印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於3月18日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及專冊，於郵票發行當天供售。

中華郵政發行「成語故事郵票」。圖／中華郵政提供
中華郵政發行「成語故事郵票」。圖／中華郵政提供
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中華郵政莊子詩人
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