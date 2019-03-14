全台賣出最多「白蘆筍」的餐廳是這家！每季2千支 高度等同101
一年一度的美食饗宴，來自法國Landes產區、全世界最頂級的鮮甜白蘆筍又空運來台了！此時從法國進口的白蘆筍，有餐盤上的「白色黃金」之稱，值此各家餐廳搶打「白蘆筍」創意料理的季節，台灣用量最大的餐廳是三二行館，平均單月能銷出近700支白蘆筍，統計每年3至6月白蘆筍季賣出的總量約2千支、250公斤，若將所有白蘆筍疊起來算，高度等同整座台北101。
能如此廣受好評，三二行館主廚陳溫仁（Jimmy）捨棄繁複，以盡可能簡單的料理手法，呈現法國白蘆筍的原始美味，應是原因之一。Jimmy認為，「以最簡單的味道烹煮白蘆筍是關鍵，搭配畫龍點睛的醬汁及相襯的食材，才能完美烘托出白蘆筍的氣質，甚至更有加乘的效果」，本季他主要以清爽的各式頂級海鮮來搭配白蘆筍，包含北海道生食級帝王蟹、格陵蘭海域的黑龍圓鱈以及台灣道地的甜蝦。三二行館即起至6月中旬白蘆筍套餐價格5,800+10%。
華國牛排館也用料頂級，繼獨家引進紅酒酒粕飼養的正宗「神戶 A5 紅酒和牛」後，再引進世界珍稀食材─法國冬季限產「黑松露」與蔬菜之王「白蘆筍」，並推出百元驚喜加購價，黑松露現刨每片100元、白蘆筍2支380元。主廚會在饕客選定菜色後，上菜時進行桌邊現刨，黑松露的天然氣味飄散，為美饌增色加味；至於白蘆筍，則會在料理前先刨刮，汆燙後搭配些許松露奶油，帶出蘆筍原本的鮮甜清香。
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