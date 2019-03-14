全台賣出最多「白蘆筍」的餐廳是這家！每季2千支 高度等同101

2019-03-14 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



白義大利燉飯佐白蘆筍及伊比利火腿。圖／三二行館提供 分享 facebook

一年一度的美食饗宴，來自法國Landes產區、全世界最頂級的鮮甜白蘆筍又空運來台了！此時從法國進口的白蘆筍，有餐盤上的「白色黃金」之稱，值此各家餐廳搶打「白蘆筍」創意料理的季節，台灣用量最大的餐廳是三二行館，平均單月能銷出近700支白蘆筍，統計每年3至6月白蘆筍季賣出的總量約2千支、250公斤，若將所有白蘆筍疊起來算，高度等同整座台北101。

能如此廣受好評，三二行館主廚陳溫仁（Jimmy）捨棄繁複，以盡可能簡單的料理手法，呈現法國白蘆筍的原始美味，應是原因之一。Jimmy認為，「以最簡單的味道烹煮白蘆筍是關鍵，搭配畫龍點睛的醬汁及相襯的食材，才能完美烘托出白蘆筍的氣質，甚至更有加乘的效果」，本季他主要以清爽的各式頂級海鮮來搭配白蘆筍，包含北海道生食級帝王蟹、格陵蘭海域的黑龍圓鱈以及台灣道地的甜蝦。三二行館即起至6月中旬白蘆筍套餐價格5,800+10%。