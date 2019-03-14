超美拍！史上最大的KAWS 即將游進維多利亞港

2019-03-14 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



這個畫面不必多說，奔去就是！繼於首爾及台北站引起極大迴響後，《KAWS:HOLIDAY》第三站將登陸香港維多利亞港，KAWS與AllRightsReserved再次攜手，打造總長37米、KAWS至今最大型臥姿藝術作品，以全新灰調、躺臥姿態登場，落腳香港維多利亞港。

《KAWS:HOLIDAY》香港站從3月22日至31日於香港維多利亞港展出，可於中西區海濱長廊（中環段）近距離觀賞作品，胖胖的造型，悠游水面，畫面十分療癒。

國際知名藝術家KAWS，來自美國紐約西南部工業區的布魯克林，曾在多個國家舉辦藝術個展。KAWS年少時已開始對街頭塗鴉產生興趣，自1996 年開始在曼克頓街頭進行塗鴉創作，在廣告燈箱、電話亭及巴士站上畫上具有個人標誌的骷髏頭及XX 眼睛圖案，並因此而聞名。

KAWS 的作品對當代視覺文化產生強大衝擊，並於歐美及日本等地受到熱烈追捧。他將流行文化、生活題材與影像重新定位，構建起獨有幽默藝術魅力，完美融合設計、商業、街頭文化與藝術，作品包括大型雕塑、畫作、街頭藝術以及商品設計等。

KAWS曾在多個國家藝術館舉辦展覽，包括：美國喬治亞州亞特蘭大High Museum of Art、美國紐約Brooklyn Museum、美國德州Modern Art Museum of Fort Worth、英國Yorkshire Sculpture Park以及上海Yuz Museum等。

《KAWS:HOLIDAY》香港站：

展出日期：2019年3月22日至31日

展出地點：香港維多利亞港