圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



昨天（3/13）抵台將參加寶格麗Wild Pop頂級珠寶暨腕表展的木村光希Kōki並沒有閒著，除了陪星媽工藤靜香逛傳統的迪化街市場之外，還特別精心打扮的前往品牌專賣店，試戴並挑選今日要出席活動的行頭，展現了新世代的活力。

在昨日，木村光希Kōki在飯店稍事休息後，隨即就換上了銀色亮片罩衫搭配過膝黑長靴，以及在機場就背著的碧璽色小牛皮後背包，前往寶格麗位於新光三越百貨內的據點，為出席今日下午活動挑選適合的珠寶和腕表。而寶格麗也特別包場，不過仍有粉絲隔著櫥窗，想一睹她及星媽的風采，且不時的傳出「かわいい（好可愛）」的驚呼聲，讓Kōki也十分開心。