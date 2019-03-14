ALLSAINTS春夏新裝既有個性又浪漫 章廣辰、傅昱一穿上就不想脫

2019-03-14 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



東倫敦時尚品牌ALLSAINTS昨日舉辦春夏新品發表會，請來新生代男星章廣辰與時尚潮模傅昱演繹率性的英倫時尚風格。章廣辰本就是模特兒出身，所以駕輕就熟；但同時身兼DJ身份的傅昱則在展演服裝時，充滿個性感。

兩人都是首次替ALLSAINTS演繹新裝，皆認為設計風格十分貼近時下年輕族群的想法，不少服裝的細節更是值得讓人玩味再三。而較少穿花俏風格的章廣辰也嘗試的品牌必備的夏威夷印花襯衫，意外發現其實和皮衣等單品混搭，不僅不會突兀，還能讓造型有重點。而傅昱則是有讓人羨慕的小臉比例，加上170公分的身高，幾乎什麼服裝都能駕馭。不過她則是偏愛中性風，像是ALLSAINTS這季的寬版牛仔夾克，或是長版的西裝剪裁外套，搭配起豹紋、碎花的洋裝，不會那麼女生，因此都是傅昱想入手的單品。值得一提的是，不論男、女裝在這季都有輕薄、減少金屬裝飾的皮衣，