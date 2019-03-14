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原住民美食再創新 小米披薩唯有屏東吃得到

2019-03-14 07:42聯合報 記者江國豪╱即時報導

小米做的披薩只有屏東吃得到！小米是排灣族最受重視的作物之一，使用小米製成的料理也越來越多元，神山部落小米甜甜圈讓許多遊客吃過還想再吃，爆紅後許多業者開始紛紛仿製，而位在德文部落的馬古都咖啡館發揮創意，將小米製成披薩餅皮，再撒上原住民食材及石板烤肉等，製作出小米披薩，民眾不用特別跑到山區部落，在屏東縣原住民文化會館就能吃得到。

有別於其他業者的小米披薩，是將小米加進麵粉中，再桿成披薩餅皮製作，馬古都咖啡將小米鋪滿當成餅皮再放進窯烤，每一口咬下去都特別Ｑ彈，在嘴中還能嘗出粒粒分明的米粒，而且披撒還分為甜鹹兩種口味。業者說餅皮上的配料，皆是採用從部落採摘的蔬食，另外為了讓顧客能夠吃到山地風味，特別加上石板烤肉。

除了小米披薩外，每日午餐都有「雲端」主廚設計不同料理，百元價格附贈湯品，另外德文咖啡、野生愛玉、紅肉李果醬果汁、紅藜鬆餅等都是熱門商品。

「馬古都」是老闆包金茂以父親的日文名字命名，意謂著誠信之義，就如同包金茂追求優質咖啡的理念，便以此創造德文。產於海拔800公尺德文-馬古都咖啡，用德文部落不受汅染的土質與泉水育而成，在加上包金茂一份如對家人般的關心來呵護。現在除了造訪三地門德文部落，能夠吃到創新小米披薩，位在屏東市的原住民文化會館，已開設馬古都2館，不必大老遠跑到山區，也能品嘗創新料理。

馬古都除販售小米披薩，也有原鄉食材烹煮的百元簡餐（附湯品）。記者江國豪／攝影
馬古都除販售小米披薩，也有原鄉食材烹煮的百元簡餐（附湯品）。記者江國豪／攝影
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部落青年發揮巧思，運用原住民食材製作小米披薩，配料當中還含包含烤肉。記者江國豪／...
部落青年發揮巧思，運用原住民食材製作小米披薩，配料當中還含包含烤肉。記者江國豪／攝影
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「馬古都」小米披薩，不必遠赴山區部落，在屏東縣原住民文化會館就能品嘗得到。記者江...
「馬古都」小米披薩，不必遠赴山區部落，在屏東縣原住民文化會館就能品嘗得到。記者江國豪／攝影
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部落青年發揮巧思，運用原住民食材製作小米披薩，配料當中還含包含烤肉。記者江國豪／...
部落青年發揮巧思，運用原住民食材製作小米披薩，配料當中還含包含烤肉。記者江國豪／攝影
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咖啡館原住民果汁
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