原住民美食再創新 小米披薩唯有屏東吃得到

2019-03-14 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



小米做的披薩只有屏東吃得到！小米是排灣族最受重視的作物之一，使用小米製成的料理也越來越多元，神山部落小米甜甜圈讓許多遊客吃過還想再吃，爆紅後許多業者開始紛紛仿製，而位在德文部落的馬古都咖啡館發揮創意，將小米製成披薩餅皮，再撒上原住民食材及石板烤肉等，製作出小米披薩，民眾不用特別跑到山區部落，在屏東縣原住民文化會館就能吃得到。

有別於其他業者的小米披薩，是將小米加進麵粉中，再桿成披薩餅皮製作，馬古都咖啡將小米鋪滿當成餅皮再放進窯烤，每一口咬下去都特別Ｑ彈，在嘴中還能嘗出粒粒分明的米粒，而且披撒還分為甜鹹兩種口味。業者說餅皮上的配料，皆是採用從部落採摘的蔬食，另外為了讓顧客能夠吃到山地風味，特別加上石板烤肉。

除了小米披薩外，每日午餐都有「雲端」主廚設計不同料理，百元價格附贈湯品，另外德文咖啡、野生愛玉、紅肉李果醬果汁、紅藜鬆餅等都是熱門商品。