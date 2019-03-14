大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



網紅youtuber日本大阪女孩KiKi最近發布一支影片，例舉她在台灣4年多已習慣的5件事，包括衛生紙、比6手勢、塑膠袋、講日文及水，她覺得已被台灣同化，自己快變成台灣人，因她回到日本時常驚覺「這裡不是台灣」。

大阪KiKi曾在日本讀大學1年半，她在2014年秋天因來台當交換學生而愛上台灣，於是她將日本大學退學，來台重新讀大學，她在台近5年時間裡，很努力學中文，融入台灣的生活，她已經很習慣台灣，也因大部分時間都在台灣生活，回日本只待一兩個禮拜，現在回日本她反而很不習慣。

她例舉5件（習慣）事，讓她覺得自己快變成台灣人。第一件事是衛生紙，她說，在日本衛生紙都直接丟馬桶，但在台灣都得丟進垃圾桶，剛來台灣時這讓她很驚訝，她在影片中很幽默的加註旁白「台灣馬桶比較挑食」，但如今她回本，都會不自覺找垃圾桶。

第二件事是比6手勢，台灣比6是大拇指及小指張開，其餘3指捲縮貼在手心，在日本比6手勢是一手掌5指張開，另一手食指緊貼在張開的手掌手心上，台灣比6的手勢在日本是打電話的意思，她回日本跟朋友聊天時，常會無意識比出台灣6的手勢，日本朋友都會「....」。

第三件事是塑膠袋，在台灣買東西，商家都不給塑膠袋，但在日本連只買個小小的「嗨啾」店員都要給你大大的塑膠袋，她說，在台灣生活久了，比較在意環保，現在回日本買東西，她都會拒絕拿塑膠袋。

第四件事是講日文，已能說一口流利且標準中文的KiKi說，因她大部分時間都在台灣，沈浸在全中文的世界裡，每次回日本，她在機場聽到大家都說日文，身邊的人也都說日文，連電視都是日文，她才驚覺「這裡不是台灣」。

第五件事是水，她說，在日本你外出吃東西，店家給你的水都裝滿冰塊，很冰很冰，超級無敵冰，在台灣幾乎很少喝到冰水，剛來時也很不習慣，水不冰沒辦法喝，但現在回日本反而不習慣，水很冰她就不喝，因為對身體不好。