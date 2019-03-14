速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿 瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



即將在4月過生日的吳速玲近來瘦身有成，開心穿上精品複合店美之心（MINOSHIN）引進的Alexander McQueen，展現如同美人魚般的纖瘦曲線，鏤空網織長洋裝看起來很性感，內搭肉色襯裡巧妙不走光，但背後剪裁其實一路露到腰際，很符合Alexander McQueen大膽不失優雅的路線。

減重成功、展現更優美身形的吳速玲表示，春天不可缺的單品包括老爹鞋、趣味手提包以及春夏氣息濃郁的洋裝，美之心代理的泰國BOYY就是她相當推薦的包款，牛皮、PVC拼接腰包，或是品牌經典的牛皮撞色提包，都是很亮眼的配件。2006年在紐約起家的BOYY，以大型方釦、方塊狀包款蔚為經典，美之心在春夏季除了引進此話題度高的新品，也首次上架微文青風格PORTS 1961和華麗優雅的BALMAIN，以及日系品牌ENFOLD，以不對稱剪裁、異材質拼接的幾何結構見長。