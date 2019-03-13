粉紅醬汁、櫻花女孩相伴！手抓海鮮「粉紅櫻花派對餐」好春天

2019-03-13 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自一月進駐微風南山atre的手抓海鮮餐廳「DANCING CRAB蟹舞」，春季新推出「粉紅櫻花派對餐」，除了沙拉、飲品都化作粉紅色系，海鮮也供應季節限定的檸檬覆盆子醬；招牌的熱舞表演，也有櫻花系女孩帶來春天氣息，螢幕式拍貼機亦有活潑的櫻花外框。

粉紅沙拉除了有清脆的生菜外，還淋上了以草莓醬、檸檬汁調成的粉色沙拉醬，酸甜滋味讓人胃口大開。手抓海鮮除了常態性供應的蟹舞招牌醬、黑胡椒醬，或是與義大利麵、麵包搭配的起司奶油醬、檸檬蒜香醬可供選擇外，還另外打造「檸檬覆盆子醬」，帶有清爽酸香的春天氣息。飲料也有以蔓越莓汁、柳橙汁等為基底的「櫻花檸檬潘趣」、帶有微醺感受的「櫻花貝里尼」等視覺系飲品可供選擇。除了櫻花系餐點外，本次派對餐還有辣味烤雞翅、燒燒蟹肉餅等多種配餐，2人份2,200元，限時供應至4月3日。

蟹舞的特色之一，就是平均每45分鐘就會由店員帶來一次熱情的舞蹈表演，更有互動式的歡樂酒飲促銷活動。4月3日前，啤酒女孩也會換上櫻花系服裝，呼應櫻花主題。而位於餐廳入口處的螢幕式拍貼機，也會在活動期間，換上櫻花框的新面貌，讓顧客可以戴上趣味的螃蟹頭飾，一同留下紀念影像。