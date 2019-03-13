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巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23聯合報 記者劉小川╱即時報導

每個人身邊總是有一些莫逆之交、閨蜜，比妳的男朋友更懂得妳的需要，甚至比血緣關係的親人，更懂得如何安慰妳。身邊不管是單身或是有對象的人，都必須要有一些「閨蜜」，這些閨蜜是懂得分享、共患難的好知己，甚至比自己的另一半，說的話更有建設性。

跟姐妹們有頻繁的約會時間，能夠有助於身心健康外，還可以讓身體的疾病恢復速度更快，快約起會來，可以強化自己的免疫系統，就連憂鬱的情緒，也可以慢慢地降低，所以每次總在跟姐妹聚會後，總覺得鬱悶的心情都舒展開來了。

英國心理學家羅賓‧鄧巴(Robin Dunbar)表示，女性固定的聚會，能針對身心健康有助益，建議可以一周兩次，就像是醫生開的處方籤一樣服藥。

相信情緒不好、心情不好、鬱鬱寡歡，把姐妹揪起來，喝個八卦的下午茶，讓妳豁然開朗。

研究更進一步表示，以四人的組合閨蜜，對於身心健康，最有幫助。在團體中的不同意見，更能有不同方面的思考導向，如果團體超過五人，大腦釋放的安多酚（endorphin）會減少許多，也就是，這樣的談話，並不會讓妳會來越盡興。

許久不見的姐妹們，不管妳是忙碌於工作、家庭、小孩，又或者妳有個膩不可分的男友，請妳撥出閨蜜的時間吧，把這些憂鬱情緒，一掃而空！

閨蜜除了能聽妳的抱怨，還能給好的意見。圖／摘自 pexels
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一周至少兩次的閨蜜相聚時間，千萬別忽略。圖／摘自 pexels
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失去了這樣的閨蜜，就等同失去人生意義。圖／摘自 pexels
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甩開鬱鬱寡歡，就找閨蜜談談吧！圖／摘自 pexels
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憂鬱下午茶英國
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

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