心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個人身邊總是有一些莫逆之交、閨蜜，比妳的男朋友更懂得妳的需要，甚至比血緣關係的親人，更懂得如何安慰妳。身邊不管是單身或是有對象的人，都必須要有一些「閨蜜」，這些閨蜜是懂得分享、共患難的好知己，甚至比自己的另一半，說的話更有建設性。

跟姐妹們有頻繁的約會時間，能夠有助於身心健康外，還可以讓身體的疾病恢復速度更快，快約起會來，可以強化自己的免疫系統，就連憂鬱的情緒，也可以慢慢地降低，所以每次總在跟姐妹聚會後，總覺得鬱悶的心情都舒展開來了。

英國心理學家羅賓‧鄧巴(Robin Dunbar)表示，女性固定的聚會，能針對身心健康有助益，建議可以一周兩次，就像是醫生開的處方籤一樣服藥。

相信情緒不好、心情不好、鬱鬱寡歡，把姐妹揪起來，喝個八卦的下午茶，讓妳豁然開朗。

研究更進一步表示，以四人的組合閨蜜，對於身心健康，最有幫助。在團體中的不同意見，更能有不同方面的思考導向，如果團體超過五人，大腦釋放的安多酚（endorphin）會減少許多，也就是，這樣的談話，並不會讓妳會來越盡興。